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阿富汗東部清真寺爆炸「屋頂整片倒塌」釀62死　疑遭砲火攻擊

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▲▼阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）發生清真寺爆炸。（圖／CFP）

阿富汗南加哈省（Nangarhar）發生清真寺爆炸。（圖／CFP）

記者錢玉紘／綜合報導

阿富汗東部的南加哈省（Nangarhar）一間清真寺在當地時間18日發生爆炸，已經造成至少62人死亡，至少33人受傷，是今年最致命的攻擊事件之一。在前一天，聯合國才發布報告指出，阿富汗今年9月以來，已經有2563位平民死亡，呼籲各界關注。

當時至少有350名信徒在清真寺內進行禮拜，爆炸發生後，整棟建物的屋頂倒塌，南加哈省的省長發言人卡亞尼（Attahullah Khogyani）指出，當時裡面也有許多小孩，目前已知有62人死亡。他也提到，清真寺內部遭「爆裂物」爆炸攻擊，但是有其他消息來源指出，建築物可能是受到迫擊砲攻擊。

阿富汗總統發言人賽迪奇（Sediq Sediqqi）則在推特表示，政府對此事強烈譴責，「塔利班以及其附隨組織，持續犯下針對平民、令人髮指的罪行」。目前還沒有任何組織出面宣稱犯案，但是，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在一份聲明中譴責此次攻擊，並稱其為「嚴重的犯罪」。

▲▼阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）發生清真寺爆炸。（圖／CFP）

▲▼阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）發生清真寺爆炸。（圖／CFP）

極端組織ISIS以及塔利班都有佔領東阿富汗地區，並且經常在此處活動，尤其是南加哈省。

在攻擊發生的前一天，聯合國才發布報告指出，阿富汗暴力情形已達「無法令人接受」的情況。報告顯示，從今年7月至9月，阿富汗已經有1174人死亡和3139人受，而截至今年9月為止，已經有2563位平民死亡。

代表阿富汗的聯合國秘書長山本（Tadamichi Yamamoto）指出，「平民傷亡創歷史新高，這已經清楚凸顯，相關的各方都必須要更加關注於保護平民，包括審查正在進行中的各種戰鬥行動」。

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