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持久哥滾床1hr...援交妹不耐嗆「快點好不好」！惱羞直接殺死她

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▲▼印尼男太持久被嗆，直接殺了援交妹。（圖／翻攝自tribunnews）

▲印尼男太持久被嗆，直接殺了援交妹。（圖／翻攝自tribunnews）

記者錢玉紘／綜合報導

印尼的28歲男子索里英（Ridwan Solihin）在嫖妓的時候，用了藥物和其他道具輔助，導致他與賣淫女滾床長達一小時都還沒完事，持久到女方抱怨想快點結束，沒想到索里英一怒之下，直接把女子給殺了，偷走對方的手機和現金後逃逸。

這起事件發生在7日晚間11點多，索里英在臉書上認識了姓名縮寫為「OS」的援交妹，並交換了聯絡方式，聊得很熱絡，當晚，兩人相約在歐米茄卡拉旺飯店（Omega Karawang Hotel）碰面，交易費用為25萬印尼盾（約台幣540元）。

而索里英為了想在床上展現男性雄風，事前精心準備，不但服用了強效的藥物，還用了可以增加持久度和長度的「神奇濕紙巾」，不過相對的，要達到持久效果，這種道具上所使用的藥物也會使人皮膚短暫麻木。

兩人見面之後便開房間滾床單，使用了一堆道具的索里英在床上奮戰一個小時之後，仍沒有要繳械的意思，而援交妹當天已經先接了2個客人，後面還有人在排隊，於是抱怨時間太長，直接對索里英說，「快點好嗎，還有其他客人」。

索里英聽到這句話之後非常不爽，瞬間起了殺意，拿起旁邊的毛巾蓋住OS的口鼻，最後把對方活活悶死後，偷走兩支手機以及現金25萬印尼盾後，逃離現場。

索里英逃亡了一個禮拜之後，終於被當地警方逮捕。警察局長普特拉（Nuredy Irwansyah Putra）則表示，殺害無辜女性的索里英可能會被判15年徒刑。

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