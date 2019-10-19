谷懷萱閃離《新聞面對對》　放下9年搭檔謝震武…自稱：腳底有痣註定遨遊四方

▲主持人谷懷萱(左)宣布離開主持9年的新聞面對面節目。（圖／翻攝《新聞面對面》）

記者葉國吏／綜合報導

年代政論節目「新聞面對面」主持人谷懷萱，臉書宣告放下手握9年的主持棒，離開新聞面對面、主持搭謝震武。

谷懷萱臉書表示，9年半前在總經理吳健強一通電話邀約下，2010年5月17日加入年代電視台參與主持新聞面對面，歷經三次市長選舉、兩次總統立委選戰無役不與，戮力做好自己角色。2019年10月14日她正式離開選舉戰場，「整整25年新聞資歷，我沒有任何背景，不怕戰，也不畏戰，一簑煙雨任平生，也無風雨也無晴，無驚無懼投入人生下一場修行。」

谷懷萱自鋪「腳底有痣、註定遨遊四方」，加上她先生徐展元對生命的熱愛也不同一般，2人決定要到處旅遊。谷懷萱最後也感謝天上的父親和偉大的母親，「她80歲了，希望我從沒讓她失望。感謝一路照顧我的長官同仁朋友以及武哥，祝福新聞面對面收視長紅，祝福年代長長久久，祝福朋友們幸福美好。」

▲谷懷萱宣布離開新聞面對面。（圖／翻攝自谷懷萱臉書）

以下臉書全文：

我是谷懷萱，九年半前在總經理吳健強一通電話邀約下，2010年5月17日我加入年代電視台參與主持新聞面對面，歷經三次市長選舉、兩次總統立委選戰無役不與，戮力做好自己角色，2019年10月14日我正式離開選舉戰場，整整廿五年新聞資歷，我沒有任何背景，不怕戰，也不畏戰，一簑煙雨任平生，也無風雨也無晴，無驚無懼投入人生下一場修行。

往前走吧！我喜歡往前邁步而行，不愛原地踏步，自小在物質缺憾的貧苦中成長，從谷媽媽身上學會如何富足育養自己的靈魂，深刻明白勳章與塵埃都只是過去禮物，人生最美好的獎盃是眼前未知處女地，將如何開墾，體驗歷險，最終長出壯碩甜美果實，陽光下揮汗耕耘收割，這光景令我神往。

我不斷推著自己，天地之大，我漸漸明白寶貴的生命之河絕不需要流淌灌溉在毫無意義人事物上，這世間必然不是誰說了算，那些別人家牆外的一切謊言和榮耀著實不重要，也與生命種種沒有干係，至於最值得我們頻頻回顧費心守候照護的絕對是自己和最愛的人，像是我的展元和親愛的谷媽媽。

我腳底有痣，媽媽說命中註定遨遊四方，十月才剛從克羅埃西亞二度蜜月回來，不少人因為我和夫君徐展元的張張美照決定下一趟也將啟程。我喜歡下廚做菜，廚齡尚幼，有餐廳參考我的神秘配方，推出後廣受好評，特來致謝，當然也有人算出我命帶食神，才會與吃結下不解之緣。我更愛撰文鬻字，將在11月推出新書說秘辛、講八卦，coming soon……大家等著瞧。

我夫展元是棒球癡、棒球狂、熱血體育主播與電競雙棲主持人，對生命的熱愛也不同一般，在二度蜜月之後，展元還想帶我再去世界各處旅遊，前幾年日本，去年摩洛哥，今年克羅埃西亞，明年也許秘魯或紐澳，生命本該如此揮灑，CÉ LA VI！我們二人舉案齊眉，志趣相投，自是天下無雙，將頻頻發出愛的光波，與大家分享幸福美好的生命方程式。

人云花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排。感謝老天！我總被天上神明疼惜寵愛，糊裡糊塗卻如有神助闖出自己名號，感謝我天上的父親和偉大的母親，她八十歲了，希望我從沒讓她失望。感謝一路照顧我的長官同仁朋友以及武哥，祝福新聞面對面收視長紅，祝福年代長長久久，祝福朋友們幸福美好。

不來的懷萱 敬上

▼谷懷萱個人臉書也宣布離開年代新聞台。（圖／翻攝自谷懷萱臉書）