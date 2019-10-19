甲骨文共同執行長賀德過世...享壽62歲　一個月前開始請病假

▲甲骨文共同執行長賀德。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

企業軟體製造商甲骨文公司（Oracle Corp）在18日指出，共同執行長賀德（Mark Hurd）過世，享壽62歲，留下結婚近30年的妻子以及兩個女兒。賀德從上個月開始就向公司請病假，但並未特別指出生病的原因。

據報導，賀德從上個月開始請病假，但並未特別指出是什麼症狀，在寄給全公司員工的信件中，賀德表示已決定要多花時間在處理健康問題。甲骨文創辦者兼科技長艾里森（Larry Ellison）則在電郵中懷念賀德，他表示，「賀德是我無可取代的好朋友，以及讓人信任的同事，甲骨文痛失了一個有智慧且受人喜愛的領導人，我們大家都會想念他敏銳的頭腦以及分析事物、快速解決問題的能力」。

賀德曾擔任惠普公司（Hewlett-Packard Co）執行長，後來因爭議離開，一個月後，2010年9月進入甲骨文，成為共同總裁，當時艾里森還曾暗酸惠普，指出讓賀德離開是繼蘋果開除賈伯斯（Steve Jobs）之後，最糟糕的人事決定。

在賀德和另一位共同執行長卡茲（Safra Catz）經營管理期間，甲骨文將業務重心轉向雲端運算軟體，在2013年之前，是繼微軟之後收入第2多的公司。

另外，赫德與他的妻子寶拉（Paula）結婚將近30年，兩人生有兩個女兒，一起住在舊金山灣區。