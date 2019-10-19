　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／鳳山民宅竄大火！燒傷相依母子　初判床墊起火「原因恐不單純」　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鳳山中山東路發生一起火警，一對母子受傷，警消初步研判起火點是在房間床墊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山中山東路發生一起火警，一對母子受傷，警消初步研判起火點是在房間床墊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區中山東路一棟民宅傳出火警，一對母子受傷，據了解起火的民宅當中只住了這對母子兩個人，火警發生兒子從1樓逃出來，而高齡81歲的老母親，是消防隊員抵達後從二樓救出來的，現場兩人初步檢傷有全身百分之80以上的面積的2級灼傷被送往醫院救治。

這起火警就發生在18日23時26分，地點是在鳳山區中山東路一間2層樓的建築物裡頭，消防局獲報之後出動21車63人前往搶救，23時39分火勢控制，23時43分火勢撲滅，但是這起火警造成這間房屋的59歲屋主跟81歲的老母親受傷，兒子有全身90% 2度燒燙傷、意識清楚，老母親則是全身80% 2-3度燒燙傷，還好也是意識清楚，由救護人員給予處置後送醫。

▲鳳山中山東路發生一起火警，一對母子受傷，警消初步研判起火點是在房間床墊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山中山東路發生一起火警，一對母子受傷，警消初步研判起火點是在房間床墊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步勘驗後發現，2樓臥室裡頭有燃燒衣服及木床，起火點有可能是在床墊，不過床墊為何會起火，警消認為原因並不單純，不排除有人為縱火的可能，目前詳細起火原因正在調查中。

▲鳳山中山東路發生一起火警，一對母子受傷，警消初步研判起火點是在房間床墊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山中山東路發生一起火警，一對母子受傷，警消初步研判起火點是在房間床墊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
獨家／許維恩分手呂銳「退回朋友的位置」：人生還有很長的路要走
第21號颱風「雷馬遜」可能生成！預測路徑曝…部分朝台菲方向前
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台男赴陸20年返國遭拒…才知已「宣告死亡」　怒告前妻被爆性侵黑歷史

快訊／鳳山民宅竄大火！燒傷相依母子　初判床墊起火「原因恐不單純」　

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走　18歲少年恨自己：前晚沒帶媽媽去醫院

時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光

影／超商門口聊天一半不爽！友人遭刀猛刺心臟身亡　莽男遭聲押

快訊／北市信義區驚傳砍人！小情侶遭西瓜刀猛砍血跡斑斑　網PO文嚇傻

不要丟下我！新北男童「哭喊追車」家人慢慢騎　社會局：惡意就開罰

中尉私刻副營長職名章　「狂批公文還派工」本尊出現傻眼

51歲Uber Eats外送員擦撞女駕駛　倒地頭破血流　警：有一方搶快

不管連千毅！小弟賢賢搶開直播　連粉崩潰譙「背叛」：出事了就忙切割

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

兒童遊戲區、超大露天游泳池 台幣400萬！土耳其50坪小豪宅

台男赴陸20年返國遭拒…才知已「宣告死亡」　怒告前妻被爆性侵黑歷史

快訊／鳳山民宅竄大火！燒傷相依母子　初判床墊起火「原因恐不單純」　

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走　18歲少年恨自己：前晚沒帶媽媽去醫院

時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光

影／超商門口聊天一半不爽！友人遭刀猛刺心臟身亡　莽男遭聲押

快訊／北市信義區驚傳砍人！小情侶遭西瓜刀猛砍血跡斑斑　網PO文嚇傻

不要丟下我！新北男童「哭喊追車」家人慢慢騎　社會局：惡意就開罰

中尉私刻副營長職名章　「狂批公文還派工」本尊出現傻眼

51歲Uber Eats外送員擦撞女駕駛　倒地頭破血流　警：有一方搶快

不管連千毅！小弟賢賢搶開直播　連粉崩潰譙「背叛」：出事了就忙切割

台男赴陸20年返國遭拒…才知已「宣告死亡」　怒告前妻被爆性侵黑歷史

美國務院助卿PO與駐美代表開會照　大讚台灣「很可靠的夥伴」

信心也能後天養成！提升自信的7個小技巧　讚美他人也有幫助

吳青峰同框家凱開直播！　「巨大生物」突冒出他嚇到奔逃

湖南好好走／最奇「回音壁」最窄「一傘巷」　揭密中國第一古商城

阿拉斯加飛機衝出跑道...傾斜卡岸邊險墜海！釀1死12傷、2命危

嘴唇死皮卡紋大扣分！只擦護唇膏不夠，保養4重點請筆記

谷懷萱閃離《新聞面對對》　放下9年搭檔謝震武…自稱：腳底有痣註定遨遊四方

快訊／鳳山民宅竄大火！燒傷相依母子　初判床墊起火「原因恐不單純」　

第21號颱風「雷馬遜」可能生成！　預測路徑曝…部分朝台菲方向前進

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

社會熱門新聞

連千毅小弟搶開直播…連粉怒了！

快訊／北市信義區小情侶當街遭西瓜刀猛砍

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

Uber Eats外送員擦撞女駕駛　頭破血流

時尚美人惡性倒閉　老闆嘆「盡力了」失聯

肉包包床戰乾爹片段流出　蛋餅薇涵開直播公審被判刑

不要丟下我！新北男童哭喊追家人機車

下面像榴槤讓人上癮！他車內激戰人妻　正宮崩潰

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

19歲女男友家暴斃　檢剖結果出爐

爸爸送「跳蛋」給13歲女兒　還強脫內褲震動揉不停

中尉私刻副營長職名章　狂批公文還派工

台商地下匯兌洗錢80億　主嫌跑了

19歲少女暴斃男友家「一屍兩命」

更多熱門

相關新聞

高雄最大透天造鎮案現身　總價不到1500萬可入手

高雄最大透天造鎮案現身　總價不到1500萬可入手

雖然近年高雄民眾的居住型態，已經逐漸從透天厝改為電梯大樓，但若有價格合適的透天建案推出，還是會得到很多民眾的青睞。高雄知名建商隆大營建，就將於明年在仁武推出大型透天造鎮案，總戶數達198戶、更將是高雄單一透天建案戶數最多的超大型社區。

南投清境壽亭新村民宅火警　

南投清境壽亭新村民宅火警　

鐵架施工火燒車　疑是焊接落火星

鐵架施工火燒車　疑是焊接落火星

2勇消追思片露英勇身影　親友一見顫抖痛哭

2勇消追思片露英勇身影　親友一見顫抖痛哭

快訊／霧峰鐵皮屋凌晨大火！1女送醫

快訊／霧峰鐵皮屋凌晨大火！1女送醫

關鍵字：

鳳山火警透天厝床墊詭異

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

獨家／許維恩分手呂銳！

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

台中驚見超屌Uber Eats　黑衣弟雙腳趕路

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

19歲男腦出血住院　親戚一句話讓他昏迷

注意！LINE舊版本趕緊更新　舊換機流程11/5退場

健身妹淋濕「重訓小習慣全都露」糗炸

不需要男友！「單身一輩子也沒差」星座女Top4

喵滿臉土現身寵物店「我要洗澡！」

目睹妻遭性侵　夫怒拿瑞士刀切淫狼GG

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面