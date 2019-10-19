快訊／鳳山民宅竄大火！燒傷相依母子　初判床墊起火「原因恐不單純」　

▲鳳山中山東路發生一起火警，一對母子受傷，警消初步研判起火點是在房間床墊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區中山東路一棟民宅傳出火警，一對母子受傷，據了解起火的民宅當中只住了這對母子兩個人，火警發生兒子從1樓逃出來，而高齡81歲的老母親，是消防隊員抵達後從二樓救出來的，現場兩人初步檢傷有全身百分之80以上的面積的2級灼傷被送往醫院救治。

這起火警就發生在18日23時26分，地點是在鳳山區中山東路一間2層樓的建築物裡頭，消防局獲報之後出動21車63人前往搶救，23時39分火勢控制，23時43分火勢撲滅，但是這起火警造成這間房屋的59歲屋主跟81歲的老母親受傷，兒子有全身90% 2度燒燙傷、意識清楚，老母親則是全身80% 2-3度燒燙傷，還好也是意識清楚，由救護人員給予處置後送醫。

▲鳳山中山東路發生一起火警，一對母子受傷，警消初步研判起火點是在房間床墊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步勘驗後發現，2樓臥室裡頭有燃燒衣服及木床，起火點有可能是在床墊，不過床墊為何會起火，警消認為原因並不單純，不排除有人為縱火的可能，目前詳細起火原因正在調查中。

▲鳳山中山東路發生一起火警，一對母子受傷，警消初步研判起火點是在房間床墊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）