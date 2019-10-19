韓國瑜取消訪美！韓粉讚：不去美國面試「仁者無敵」　劉寶傑驚呆：厲害！

▲韓粉讚韓國瑜不去美國面試「仁者無敵」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜18日在高雄市政府與美國在台協會（AIT）主席莫健會面，並且宣布取消訪美行程。就有韓粉在韓粉社團發文大讚韓國瑜的決定，台灣終於有總統候選人不需要去美國面試，前所未見的新領袖，仁者無敵！

韓粉社團「2020韓國瑜總統後援會（總會）」有網友針對韓國瑜宣布取消訪美行程表示，「終於，台灣有一個總統候選人敢跟美國說No，不用去美國，不需要去面試，不用美國的同意，自己的總統自己選，果然是一個前所未有的領袖，太帥了！韓國瑜加油！勇者無懼！仁者無敵！」

▲AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



韓粉網友在貼文底下留言表示，「真的好棒！終於有一位真正的庶民推出的總統候選人！這才是真正的民主才是台灣之福！」、「得民心者得天下，不需要看美國的臉色，做一個有志氣的中國人，做美狗日奴都會被我看不起」、「我就是這麼的喜歡韓國瑜，讚」、「不訪美明智以免被沖康（台語陷害），前車之鑑 台灣有一小堆卑劣無德！」、「笑死人了 還出考題要我們韓總統答 還真是把中華民國當你們美國的小弟嗎？」。

這則貼文也被新聞節目《關鍵時刻》討論，主持人劉寶傑表示，韓國瑜說拒絕去美國，底下的邀約太多太洶湧了沒辦法去，國民黨很多立委都覺得太扯了，美國關係是對台灣安全一個非常重要的關鍵，結果沒有想到，不但韓國瑜帶種，韓粉也帶種。接著劉寶傑把貼文的內容念完，不由得驚呆讚嘆，「厲害！」全場來賓也哄堂大笑。