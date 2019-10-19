低調工作領高薪！ 內行人點出3個「平凡職業」：賺到買房買車

網搜小組／柯沛辰報導

俗話雖說「行行出狀元」，但薪資高低其實也是不少人抉擇工作的關鍵。有網友近日就在PTT上發文詢問「有沒有看似不起眼，但薪水還不錯的職業？」引發熱烈討論，最後所有人大抵歸納出3種最賺錢的職業，「賺到買房買車」。

原PO在PTT發文請益，「有什麼工作是一般覺得沒什麼，但實際上薪水比想像中還要優渥的？有點人不可貌相的意思。」

許多人看完，紛紛留言表示，「里長」、「引水人」、「開聯結車」、「小吃店老闆」、「大型起重機或吊車駕駛」、「殯葬業」、「路邊開單員」、「資源回收場」、「賣豬肉」、「早餐店」，但也有人吐槽，「引水人很強好嗎，哪裡不起眼」、「引水人要當過3年船長，都是通過國考的」。

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▲網友大多認為，冷氣技師、木工及水電工是最賺錢的平凡行業。（圖／pixabay）

最後，網友們幾乎一致公認冷氣技師、木工、水電工3種職業最賺，也符合原PO的條件，「我朋友修冷氣的，已經買房買車（第二台」、「絕對是水電工」、「室內裝潢木工」、「重點是很多水電工、木工是沒在繳稅的」。

還有人說，「裝冷氣蠻賺的阿，資深一點的月薪隨便都八、九萬，但很累而且安全沒保障」、「油漆街道可以用噴的工地，一天噴300坪是可以達到的，一坪200元算超低價，一天就6萬入袋」。

不過，有網友提醒，這些行業沒有想像中那麼簡單，光當學徒就要花上許多時間，熬完才能跟進科技業的理工科大學生拿差不多的錢，「沒人做不是沒原因」掀起熱議。