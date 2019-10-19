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1450太強大！蔡英文第二波競選小物開賣3小時「全數額滿」

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▲廖泰翔、連翊婷介紹第二波競選小物。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲廖泰翔、連翊婷介紹第二波競選小物。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

繼1450元「辣英粉」被秒殺，甚至導致金流平台一度當機的盛況後，蔡英文競選連任辦公室18日晚間20時20分再推出第二波競選小物「台灣要贏應援組」。限量2020組的「台灣要贏應援組」再創紀錄，短短三小時就「全數額滿」。

蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔介紹，「台灣要贏應援組」以「2020」作為捐款金額，限量2020份，同樣選在晚上20時20分開賣。小物內容包含棒球帽、毛巾、帆布袋、紋身貼紙，秉持「相信台灣、根留台灣」的立場，使用台灣本土MIT的產品，堅持把技術與資源留在台灣，從台灣走向世界。

蔡英文首波競選小物「辣英粉」開賣創下半天銷售一空紀錄，讓不少支持者哀號搶不到、當不成「1450」。這次第二波競選小物推出再創紀錄，短短三小時就全數額滿，讓支持者只能再度淚喊「買不到」。

蔡英文競選連任臉書粉絲專頁「2020小英發言人」晚間發文感謝支持者，「感謝大家的熱烈支持，小英總統第二波連任募款小物《台灣要贏應援組》名額已經全數額滿。我們不只看到了支持者的踴躍參與，更感受到大家『為台灣應援』的信念與熱情。相信台灣人團結在一起，一同面對挑戰，一定能夠讓台灣拿下屬於你我的關鍵勝利。再次感謝支持者，謝謝大家願意一起相信台灣，為台灣加油！」

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