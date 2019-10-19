藍營硬扣民進黨酬庸帽　朱宥勳嗆國民黨「文盲大黨」





▲丁允恭。（圖／翻攝自丁允恭臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨16日推出「地表最強酬庸王」撲克牌，將民進黨政府人事分成八類，一共有54位民進黨人士遭點名。被硬扣「酬庸帽」的總統府發言人丁允恭17日透過臉書發文，細數自己工作歷程，質疑國民黨到底何謂酬庸。名作家朱宥勳力挺丁允恭，大酸國民黨是「文盲大黨」，「還以為全世界都跟你們起用洪孟楷一樣低能」。

朱宥勳18日在臉書發文表示，國民黨最近打了一波文宣，列出一個民進黨的「酬庸撲克牌」。他說，上面的人自己大多不熟，但可以講一下丁允恭，「丁允恭在2006年以〈擺〉獲得『時報文學獎』的小說首獎，另外還獲得『聯合報文學獎』散文評審獎。時報文學獎和聯合報文學獎，是台灣最有歷史的『兩大報』文學獎，他等於是攻下兩座最高殿堂了。」

朱宥勳提到，丁允恭的得獎作〈擺〉是自己長年的小說課教材，「構思之精巧、執行之細密，是不愧最高殿堂的作品。如果不是後來投身政治，以丁允恭出手的高度，現在一定是文壇獨當一面的名家。」

朱宥勳說，並不是要說一個好的作家一定會是好的政治工作者。但國民黨要說酬庸什麼的，未免也太可笑了一點。他批評，「民進黨縱有千般缺點，他們就是能夠吸引這個等級的青年才俊，一代一代充實黨的隊伍。而你國民黨，先別說你對『人才』有沒有吸引力了——就算真有青年人才，你國民黨有心要留嗎？幾年下來，除了徐巧芯，還有什麼40歲以下的大名字？」

朱宥勳酸，「泱泱文盲大黨，看不懂別人『酬』的是怎樣的才華，還以為全世界都跟你們起用洪孟楷一樣低能，也是理所當然之事啦。」

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