吳子嘉嘲諷韓國瑜：無知綜藝咖　莫健嚴肅談話…韓只關心「能不能照張相」

▲吳子嘉嘲諷韓國瑜「無知的綜藝咖」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜18日在高雄市政府與美國在台協會（AIT）主席莫健會面，並且宣布取消訪美行程。美麗島電子報董事長吳子嘉對此在新聞節目《關鍵時刻》就嘲諷韓國瑜是「土包子」、「無知的綜藝咖」，莫健為韓國瑜帶來國務院的重大訊息，但是他只在乎「能不能照張相」。

吳子嘉評論表示，選舉要有競選團隊、國政團隊，像民進黨有洪耀福、林錫耀，但是現在都看不到韓國瑜的競選團隊，他就是「單幹戶」這種情形就是「無知的力量」，韓國瑜就像是日本的喜劇演員、綜藝咖，就一個人亂做，講那些不得體的話、喊口號、打屁都可以變成標題，但是他是很好玩的候選人。

主持人劉寶傑表示，可是美國是不可以隨便跟人家開玩笑的，韓國瑜自己都說要去美國了，已經派人去美國探路了，跟美國的酈英傑說要去了，結果莫健來又說不去了。

吳子嘉說，他（韓國瑜）敢跟全世界開玩笑，他不怕的，因為他是綜藝咖嘛！當初酈英傑在韓國瑜表態親中最劇烈的時候，所以酈英傑就來宣示主權「台灣是我的地盤」，當初酈英傑做的是「人事情報」的報告，今天莫健打的報告是做總結，包括整體的人格特質、講話守不守信用，韓國瑜這個人的人格特質就是「無知的綜藝咖」。

▲吳子嘉表示，韓國瑜當然不知道「美國會咬人」因為他是土包子。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



吳子嘉推測莫健的想法表示，莫健來不是來邀請韓國瑜去美國的，是來警告他「搞清楚台灣是我地盤，不要給我亂放屁，以後選舉幾十天你給我乖乖選」，這樣警告完，他就知道不能去了！美國人有很多機制可以控制台灣，例如可以透過大商人反對，讓韓國瑜選不下去，「美國對台灣是有牙齒的，可以咬你個人的」。

主持人劉寶傑問，「韓國瑜不知道嗎？」吳子嘉表示，韓國瑜當然不知道啊！他土包子嘛！他今天知道了嘛！今天知道就慌了，不能去了嘛！最後莫健為什麼火大，給他帶來國務院重大訊息，警告什麼事不能做，結果他比嘻皮笑臉還更惡劣，他只關心一件事情「我們能不能照個相」。

吳子嘉總結，韓國瑜不是故意的，他就是個無知的綜藝咖，他不會改變他的選舉模式，他也沒有能力改變。

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