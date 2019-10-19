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台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員　美方正式通知外交部

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▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣護照今年依然好用。（圖／記者蔡玟君攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣護照今年依然好用！尤其對於經常往返台美的民眾而言會更有感。美國在台協會（AIT）18日已正式通知外交部，美國繼續指定台灣為「免簽證計畫」（Visa Waiver Program, VWP）成員；彰顯台美促進雙方人民交流與強化執法合作的努力成果。

外交部指出，AIT台北辦事處15日致函台灣美國事務委員會，通知美國繼續指定台灣為「免簽證計畫」成員；外交部對此表達歡迎。

外交部指出，美國對VWP成員定期進行審查，以確保成員持續執行主要的安全及資訊交換規定，共同合作防制潛在的恐怖主義威脅，並加強國際飛航安全。台灣在民國101年11月正式成為美國VWP成員，美國曾在103年派員來台訪察，104年通知台灣續為VWP成員。

外交部表示，為確保台灣民眾繼續享有赴美免簽待遇，持續進行跨部會協調與合作，以確保符合美方審查標準。美國日前已正式通知台灣繼續獲得VWP成員資格，這是台灣政府與全民的共同努力，也彰顯台美促進雙方人民交流與強化執法合作的成果。

外交部也說，未來將持續與各部會協調合作，並盼民眾以免簽方式赴美時，能持續展現國民素養，讓這項便利待遇未來能順利延續。

台灣護照持有者到今年10月為止，可以免簽或落地簽進入145個國家地區，全球居留權和公民身分顧問公司「恒理」（Henley & Partners）的全球護照指數（Henley Passport Index）中排名第31，日本和新加坡因護照可免簽或落地簽進入190個國家地區，並列第一。

▲▼美國總統川普德州造勢晚會。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普政府從2016年以後，申請美簽的程序要麻煩許多。（圖／達志影像／美聯社）

相對的，對於沒有享有免簽證待遇的國家，想要入境美國則麻煩許多，美國總統川普2016年以打擊移民問題作為選戰主軸，並要求加強審查入境訪客。美國國務院規定，欲申請美國簽證者，必須交出社群媒體帳號名稱、5年內使用過的電子信箱和手機號碼等資料。

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