吳釗燮專訪／最大成就感：歐洲關係30年來從沒這麼緊密過！





▲外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）

外交部長吳釗燮專訪

◎採訪：陶本和、蔣婕妤

◎攝影：黃國霖、湯興漢

文／蔣婕妤

「我們這三年跟理念相近國家的關係，是過去沒有過的發展。」提到外交進展，外交部長吳釗燮接受《ETtoday新聞雲》專訪時，充滿自信地分享。大眾想像中的「外交」，直覺印象就是邦交國，然而台灣面對國際上的打壓，必須走出自己的外交路，與理念相近的國家維持友好夥伴關係是相當重要的一環。他露出自信且自豪的表情說，「我們過去30年來，跟歐洲的關係從來沒這麼緊密過！」

提到台灣的外交方向，吳釗燮說，除了邦交國外，還有更廣大的世界，就是許多理念與台灣相近的國家，等著我們去發展，「我很自豪地講，我們這三年跟理念相近的國家關係，是過去沒有過的發展。」

除了外界熟知台灣與美國關係是40年來最好，還有台日友好夥伴關係外，吳釗燮說，這幾年來個人認為最大的成就，是我國與歐洲的關係。

▼外交部長吳釗燮認為，最有成就感的，是這幾年在歐洲的外交關係的進展。（圖／外交部提供，下同）



吳釗燮首先以外交部次長徐斯儉參訪捷克為例。徐斯儉這次代表台灣參加第23屆「公元2000論壇」，更獲邀出席「哈維爾圓桌會議」，創下台灣高層官員參與首例。徐斯儉也至參議院見了捷克當地委員，說明外交狀況。吳釗燮解釋，過去也有但卻不曾公開，規模沒有這次這麼大，也沒有象徵性人物，例如最近很紅的布拉格帥哥市長賀瑞普。

吳釗燮進一步舉例，六月時自己拜訪丹麥，過去沒有外交部長到過丹麥，因為以前不知道丹麥可以給我們去，而自己這次的拜訪，不只有去，還在當地公開演講，也出現在國際媒體上。

▼駐丹麥代表李翔宙。（圖／駐丹麥代表處）



吳釗燮說，外交就是可能做了十個很好的東西，其中會有一個冒出頭讓大家看到，「像是丹麥就冒出頭了，可以想像底下，有很多是進展非常好的，我非常自豪，我們過去20、30年來，台灣跟歐洲的關係，從來沒有這麼緊密過。」

吳釗燮指出，有些指標可以特別觀察，像是歐洲不同國家國會議員對台灣支持的程度，從波羅的海三國到捷克，再到歐洲傳統三強國，這些國會不斷通過決議案、共同聯名等，給世界衛生組織，希望可以接納台灣成為會員。

「波羅的海有九十幾個國會議員幫我們，這是過去沒有感覺到的。」吳釗燮說，還有很多跟歐洲的對話關係，甚至是官員往來，都是以前沒有看過的，事實上，歐洲所面對的挑戰跟台灣很接近，所以歐洲會想與台灣共同面對，希望跟我國拉近關係，這是過去從來沒有感受到的。