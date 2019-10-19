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柯文哲稱「自焚去河濱公園」　王世堅：請醫院看腦治療

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記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲17日晚間上直播節目，談到台北市火警近來最多的原因是自焚，笑說「要自焚，拜託去河濱公園」、「自殺拜託吃安眠藥」，再掀失言爭議。柯文哲隔天解釋，主要想表達有些自殺方式會造成社會不安，終究是要減少自殺。不過，民進黨議員王世堅批評，柯文哲沒醫德又缺乏同理心，「是腦筋有問題」，要請松德醫院院長來幫柯文哲診斷精神狀態，必要時進行治療。

王世堅批評，柯文哲這次不是失言，因為哪有天天在失言的，所以他斷定是腦筋有問題，「柯文哲仗勢自己是人生勝利組，來輕蔑、消費輕生的同胞們，這令人不齒，他認為魯蛇們你們要死就死吧，要自殺就到旁邊去，吞個安眠藥不要害到別人，助長有輕生意念的同胞，這是非常可惡、錯誤，毫無同理心，也毫無醫德！」

▲柯文哲稱「自焚去河濱公園」　王世堅：請醫院看腦治療。（圖／東森新聞）

▲王世堅表示，沒有人天天在失言，他斷定柯文哲腦筋有問題。（圖／東森新聞）

王世堅說，柯文哲已經是完全扭曲的人生觀，「我會具體建請松德醫院的院長，好好針對柯市長腦筋的狀況、精神的問題做一個診斷，必要時施以治療，否則他身為首度市長，動不動亂講話，那麼就安排，也希望柯市長接受，去松德院區接受診斷。」

柯文哲17日晚間出席臉書粉絲團「打臉名嘴」舉行的粉絲見面會，席間談到關心社會邊緣人議題時，他引用台北市火災統計數據，指近來很多火災原因是公寓自焚，「你要自焚，拜託去河濱公園自焚，你不要在公寓裡面自焚」、「你自焚就搞得大家烏煙瘴氣」、「拜託你吃安眠藥，不要自焚」。

▲柯文哲稱「自焚去河濱公園」　王世堅：請醫院看腦治療。（圖／東森新聞）

▲王世堅說，具體將請松德醫院診斷柯文哲的精神狀態，必要時進行治療。（圖／東森新聞）

內容登上媒體後，許多網友痛批言論冷血、缺乏同理心，「百姓父母官講這種話」、「這不是失言，什麼才是失言？」但也有人認為用不著小題大作，「很實在阿，哪裡失言」、「務實討論自殺議題有什麼錯，只是大家不願意面對這些問題，又要挑語病去放大檢視」。

柯文哲18日上午出席《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會，會後接受媒體聯訪，被問到「拜託你去河濱公園自焚」是否失言。

柯文哲回應，台北市2017車禍傷亡的人數降到最低，2018、2019年有上升，他手上沒有其他縣市的數字，不過在台北有很多是「社會邊緣人」造成，就是那種酒駕、毒駕、屢次超速、無照，查起來都是屬於那種社會邊緣人，「所以一個概念，關懷弱勢有時候是保護自己。」

▲▼柯文哲出席《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲出席《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會，會後接受媒體聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

柯文哲表示，過去火災最常見的原因是電線走火，後來查過台北市一些火災，有好幾起是自殺，用自焚的方式自殺。記者追問「去河濱公園自焚」是不是有慫恿的感覺？他強調，「要選在哪自殺，我們也沒辦法管，結果造成社會安全問題，就只是在說明這個而已。」

柯文哲重申，自殺有很多方式，終究還是要減少自殺，只是有些自殺方式反而造成社會不安。至於這番話會不會擔心被質疑沒同理心？他面色一沉，隨即回答「算了，每天人家講什麼都可以」。

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