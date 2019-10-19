彭文正、林環牆大動作飛英國開「國際記者會」　全場7華人0外媒

▲彭文正大動作飛到倫敦舉行國際記者會。（圖／政經關不了Youtube）



記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文的倫敦政經學院（LSE）博士學位，名嘴彭文正與林環牆在台北時間18日，於英國倫敦薩伏伊飯店（Savoy），舉行國際記者會。不過，根據當地台灣學生指出，現場其實只有7人，且都是華人；在國際媒體方面，BBC與衛報皆有向駐台同事詢問，認定此為跨國抹黑，因此皆未理會。

記者會現場，選在英國前五大的高級飯店，一個晚上最便宜至少1萬8000元新台幣以上，若是可以看到泰晤士河景的房間，一晚至少1000英鎊。

彭文正等人大動作在高級飯店舉行國際記者會，但根據外媒指出，英國主要媒體，包括BBC、衛報等都有被邀請參與記者會，但在事前都有詢問駐台的同事了解狀況，後來認定此為一個跨國抹黑，另也懷疑，為何會辦在這麼高級的飯店，因此最後並不理會，皆未前往。

根據當地台灣學生指出，在諾大的會議室裡，算一算只有約7個人，且多是華人，包括：彭文正、林環牆在台上之外，台下則有5人，包括兩位彭文正的助理，另外還有兩位是華人長相，但非台灣人且帶著大陸口音，最後則是有一位台灣的記者。此外，根據記者會現場的規定，「禁止錄音錄影」。

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