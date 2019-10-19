影／取消大選前訪美！藍委曝美方提早洩「5道考題」給韓國瑜...

記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜原預計11月訪美，但18日與美國在台協會（AIT）主席莫健會面時已親自告知要取消訪問，會將心力放在台灣。而國民黨立委許毓仁也透露，美方已提早「洩題」給了韓陣營5道題目。

據《中央社》報導，許毓仁透露，國慶日前夕他與國民黨立委江啟臣、韓國瑜國政顧問團成員等人赴美參加「美台國防工業會議」，美方那時就向他們表達，樂見韓國瑜訪美，更提早給了韓陣營5道考題。

▲韓國瑜取消訪美行程。（圖／記者洪正達攝，下同）

5道題的內容包括「若當選總統，台灣未來經濟是否會過度依賴中國」、「如何證明在兩岸關係上，能夠處理得比蔡英文好」、「若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力」、「對於中共介入台灣2020大選的看法？以及如何應對」、「是否繼續配合美對台軍購政策」等。

不過，韓國瑜18日下午接受媒體聯訪時則解釋道，因選舉僅剩下84天，但跨足台澎金馬的「傾聽之旅」卻連第一趟都還沒跑完，時間壓力相當大，美國行因此無法成行，「這一決定上午閉門會談時已經親口告知莫健，他也能夠理解、接受我的觀點，明年有機會一定去拜訪！」

不僅如此，韓國瑜競辦也表示，前陣子高雄市政繁忙，韓國瑜自己身為高雄市長，無法請假太長時間，莫健也能夠理解韓國瑜必須一站一站到全台傾聽、學習，而之後如果有時間，也將規劃請夫人李佳芬代表韓國瑜訪美，拜會海外僑胞。至於李佳芬的海外訪問行，據韓陣營的規劃，李佳芬已確定在23日至27日前往馬尼拉跟越南，5天行程當中飛2個國家，可說是鐵人行程。

據悉，韓國瑜取消訪美的原因其實是蘇起認為，若是準備不足甚至拜會層級不夠高，對選情都是一大扣分。而民進黨立委林俊憲對此則在臉書表示，這次蘇起害怕韓國瑜去美國再次丟臉，所以建議韓不要赴美。

林俊憲接著說，蘇起是韓國瑜的論文指導教授，知徒莫若師，韓國瑜因為沒料，長期被嘲笑為草包，更因為晶晶體而曾在美方面前貽笑大方。他表示，蘇起既然這麼瞭解韓國瑜胸無點墨，怎麼還願意幫忙、推薦他選總統？「高雄人已經被害慘了，請不要再禍及台灣」。

▲韓國瑜說，未來如果有時間的話，「我內人李佳芬可以代表我去美國的話，我們會再來進行規劃」。（圖／記者李忠憲攝）



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