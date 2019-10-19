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外送員遇警攻堅客服仍堅持「死命必達」　背後原因曝光

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網友揭露客服「死命必達」背後的主要原因，示意圖。（圖／報系資料照）

圖文／周刊王

16日晚間8點左右，高雄前鎮警分局追查槍擊案進行攻堅時，嫌犯叫的食物外送員也剛好抵達現場，到場發現情況不對勁，嚇得他趕緊向客服反應「我不敢送」，沒想對方卻回應「遲到沒關係」，被網友譏稱「死命必達」，為此一名網友跳出來為客服緩頰，揭露「死命必達」背後的主要原因。

網友在《批踢踢實業坊》披露外送客服之所以堅持外送員送達的原因主要在於「回報精準很重要」，因為「熊貓客服在馬來西亞，中文客服都是雇用當地懂中文的人」，這些客服人員時常要同時與數十位外送員聯繫，因此在作業方式都有一套標準作業流程，為讓客服人員能作出妥善處理，外送員在回報狀況時最好愈精準愈好。

該名網友也提到，外送派單會分為八種常見情形，「店家沒開」、「店家商品賣完」、「店家拖餐」、「打翻餐點」、「外送員遇不可抗因素無法接單」、「外送員個人遇不可抗因素無法完成訂單」、「外送員遇不可抗因素導致遲到」、「連絡不到客人」以及「客人拒收」。

請繼續往下閱讀...

其中「店家沒開」、「店家商品賣完」、「連絡不到客人」、「客人拒收」解決方案為「取消訂單」；其餘4種情形則為「備註遲到」，透過轉單、重新下訂等方式，最終仍須完成派單工作。

網友以這次遇警攻堅案為例，外送員認為碰到「無法完成訂單」問題，但因回報不夠精確，導致客服會錯意，為此提出建議回報語句應改成「客人正在與警察對峙不能取餐，訂單無法送達」，才不會讓熊貓客服誤將「無法送達」理解為「遲到」。

PO文一出，不少網友也認為「外送員那樣寫，客服可能不知道是外送那戶，就是被警方攻堅的對象，以為是附近才會那樣回吧，所以才叫外送員等待」，也有網友認為「請客服自己來送送看」、「這不是送餐點是送命」，對客服的處理態度仍不以為然。

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