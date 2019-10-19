與紅米Note 8 Pro互別苗頭　6,400萬畫素realme XT 10/22登台

▲realme XT。（圖／realme提供）

記者邱倢芯／台北報導

小米於16日時，才在台灣剛推出6,400萬畫素的新機Redmi Note 8 Pro，且該機款將於10/22開賣；而新創手機廠商realme便隨即宣布，將於同一日（10/22）在台推出6,400萬畫素「鷹眼猛獸」realme XT，與Redmi Note 8 Pro叫陣的意味濃厚。

realme近幾日在官方粉絲團陸續釋放realme XT相關消息，除了海外已知的重點規格，如高通S712、VOOC閃充、UFS 2.1、螢幕指紋等，台灣版本還將根據本地用戶需求進行訂製，加入NFC並且支援2CA頻段組合。

另外，realme在邀請函中提到，有別於多數品牌只強調6,400萬的清晰度，能夠印製巨幅海報之外，realme將於記者會上進一步將分享超高畫質的生活化應用，與紅米競爭6,400萬畫素的意圖相當明顯。

▼realme XT實體邀請函附上了紅藍濾片，讓大家在封面上探索realme。（圖／記者邱倢芯攝）

時間上，realme XT以及四鏡頭猛獸系列將於10/22記者會正式揭曉，而Redmi Note 8 Pro也將於同日開賣，有意搶先體驗6,400萬畫素相機的消費者，不妨再等等realme的價格揭曉。