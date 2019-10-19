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玻璃、不鏽鋼吸管遭疑不一定環保　專家：塑膠材質危害海洋

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▲▼環保吸管,不鏽鋼吸管,限塑,禁用一次性吸管,吸管刷,手搖杯,食品安全,熱量,手搖飲料,茶飲。（圖／記者李毓康攝）

▲不鏽鋼吸管遭質疑製造時會產生更多的碳排量。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

今年7月起政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店內用飲品不再提供一次用塑膠吸管，不少業者推出各種材質吸管，外界聲音質疑，吸管塑膠用料量其實很少，玻璃、不鏽鋼等替代品製造產生的碳排量和能否回收，才是問題。環團、環保署表示，塑膠吸管最大問題是影響海洋生態。

看守台灣協秘書長謝和霖說，塑膠吸管嚴重的關鍵是對海洋造成影響，目前大部分縣市都沒有回收吸管，以環保觀點來看，「不需要使用、用不到，就不要用」，若非用不可，可選購重複使用材質，不管要喝珍珠奶茶等飲品，一定會有方法，商家也要盡量找到能食用的替代材質，因有些材質雖為生物可分解，但不夠快，仍會對海洋造成傷害。

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▲▼一次用塑膠吸管替代品。（圖／環保署提供）

▲市面上有各式各樣塑膠吸管替代品。（示意圖／環保署提供）

只是市面上充滿各式各樣，包含不鏽鋼、玻璃等多種替代吸管，有人認為，這些都會造成另一種汙染，如製造時產生的碳排量變多，後續該怎麼回收，相較塑膠吸管不見得環保。謝和霖說，確實這些吸管製造過程碳排較高，總有一天會破掉或老舊汰換，不過相比一次性塑膠洗管用完就丟，至少這些替代品可以不斷重複使用，民眾要好好珍惜。

謝和霖認為，這樣比較會有很多問題存在，每個人應掌握的原則是減少資源的使用，但真的不能避免也不要苛責，他強調「重複使用就能抵銷掉製造過程額外增加的汙染」。且講環保議題，要有的是「環保心態」，才能指引自己行為，就像平常應零產生，不要產生「垃圾」，不只不要產生，還要盡量避免資源消耗，達重複使用。若產生也要「零廢棄」，讓垃圾可回收，別變成必須廢氣處理的垃圾。

▲▼環保吸管,玻璃吸管,限塑,禁用一次性吸管。（圖／記者李毓康攝）

▲玻璃、不鏽鋼吸管相較一般材質價格較高。（圖／記者李毓康攝）

環保署表示，不鏽鋼吸管、玻璃等材質吸管價格高，民眾若購買，可以一直重複用，也能回收，塑膠吸管的問題是危害海洋生態，現在也禁止業者販賣。至於有便利商店等業者自主加入不主動提供塑膠吸管，是否會擴大限制？環保署指出，環保意識愈來愈高漲，未來不一定要有法規去規範。

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