環保行動有價化！秋冬訪台東環境教育中心贈1萬綠點

▲台東環教中心提供各年齡層不同課程主題，歡迎民眾利用秋冬綠色旅遊贈萬點活動，申請學習課程同時獲得一萬綠點。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

響應2019擴大秋冬國民旅遊，台東縣環保局表示，在今年12月底前，凡透過申請至台東縣環境教育中心進行參訪學習，即可使用環保集點APP獲得一萬綠點。台東縣環境保護局歡迎民眾預約申請台東縣環境教育中心課程，認識環境同時也集綠點兌換好物。





台東縣環教中心表示，中心提供豐富多元的環境教育課程活動，有廢棄物處理、垃圾減量、資源回收與再利用、淨灘行動以及永續生活體驗等環境議題的課程，還有環保創意DIY、解說導覽服務及廢棄物創作藝術品展示等，提供各年齡層不同課程主題，歡迎民眾利用秋冬綠色旅遊贈萬點活動，申請學習課程同時獲得一萬綠點。

環保局指出，行政院環境保護署推行環保集點制度Green point APP，讓民眾不論是購買綠色商品、搭乘大眾運輸或參與環保行動，都能化為環保綠點獲得實質回饋，實現環保行動有價化，民眾只要使用智慧型手機下載APP註冊成為會員後即可使用APP集綠點及收到相關資訊。

▲今年12月底前，凡透過申請至台東縣環境教育中心進行參訪學習，即可使用環保集點APP獲得一萬綠點。

秋冬綠色旅遊贈萬點活動，每位綠點會員帳號限1次獲贈機會，活動至2019年12月31日止，送完為止。想進一步了解課程訊息，請洽詢台東縣環境教育中心服務專線089-359049或搜尋台東縣環境教育中心網站網址：http://ttceeec.com.tw/。