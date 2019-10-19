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吳釗燮專訪／打臉韓國瑜兩岸「外交休兵」：除非你磕頭下跪

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▲韓國瑜出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜先前喊出兩岸「外交休兵」的策略。（圖／記者林敬旻攝）

外交部長吳釗燮專訪

◎採訪：陶本和、蔣婕妤
◎攝影：黃國霖、湯興漢

文／蔣婕妤

兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜主張兩岸應該「外交休兵」，也用「阿拉丁神燈精靈與戒指」的故事來說明。不過，這樣的說法，聽在常常被國民黨攻擊的外交部長吳釗燮耳裡著實無法認同。他不假思索地說，「要休兵是不可能的事情，除非你願意跟它（中國大陸）磕頭下跪。」

在蔡英文政府上任後，美國、日本等所謂民主陣線國家維持友好關係，和美方互動更被稱作是「台美關係40年來最好」。不過，站在反對黨國民黨眼裡，有截然不同的立場，多次砲轟蔡政府與對岸交惡，甚至把台灣近年與友邦斷交的錯，全怪在蔡政府的「不親中」路線上，也諷刺吳釗燮是「斷交部長」。

至於身為國民黨總統參選人的韓國瑜，他的兩岸論述為何？他日前接受媒體訪問時則主張，只要與對岸和平交流、壯大自身，台灣的力量就會非常強大，兩岸應該要「外交休兵」。

對於韓國瑜拋出「外交休兵」的想法，吳釗燮在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，毫不猶豫地直接打臉。他說，「我個人看法，要休兵是不可能的事情。」

吳釗燮說，台灣的存在，以及台灣跟其他國家的往來，就是主權的象徵，而「外交」就是主權的象徵。大陸的目標非常清楚，就是要把台灣的主權象徵拿掉，因此台灣不可能與大陸外交休兵，「除非你願意跟它（大陸）磕頭、除非願意跟它下跪，當台灣自己跟它達成台灣是他們一部分的協議後，這可能是容許下的存在」。

吳釗燮進一步提到，大陸就是徹頭徹尾要把台灣的主權意涵拿掉，這部分大家都不會有爭議。在如此的狀況下，台灣必須要把邦交國顧好；不過，還是會有沒辦法的時候，例如大陸直接把錢給到對方政客的口袋，他無奈說道，「這種事情我們不做（金錢外交），這種事情難免會發生。」

吳釗燮感嘆，上述極端的例子還是有，不過所有的邦交國都還是要顧好，要把台灣模式傳向世界。不只是友邦國家，其他包含日本、美國、澳洲、歐盟等與台灣理念相近的國家，與我國的關係都應該越來越深厚，「與它們非官方跟官方的界線越來越模糊的話，就是我們台灣在國際上被接受的象徵越來越明顯，這是我們努力的目標。」

▼《ETtoday新聞雲》獨家專訪外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼外交部長吳釗燮專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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