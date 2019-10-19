吳釗燮專訪／友邦跟台灣斷交後一無所有　點名這5國出現後悔聲音！

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）



外交部長吳釗燮專訪

◎採訪：陶本和、蔣婕妤

◎攝影：黃國霖、湯興漢

文／蔣婕妤

蔡英文政府上任後，國際關係上頻頻遭受中國大陸打壓，三年來失去7個邦交國。外交部長吳釗燮接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，過去與台灣斷交的幾個前友邦，不少都面臨「一無所有」的困境，他更直接點名，馬拉威、哥斯大黎加、聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加等5國，近來內部已經出現後悔聲音。

蔡英文政府上任後與美國、日本等民主陣線國家維持友好關係，其中與美國的互動更被稱作是「台美40年來最好」。但是國際現實是，友邦數在對岸搶奪下，短短3年丟掉7個友邦，這也成為國民黨對內重砲攻擊的要害之一。事實上，吳釗燮明確指出，這些被奪走的邦交國，往往與對岸直接把錢塞到政客口袋有關，不走凱子外交的台灣，也只能硬吞下來。

吳釗燮說，其實不少邦交國與台灣斷交後都面臨「一無所有」的處境，他連舉5個例子，指前友邦國內對於跟台灣斷交已經深感後悔。

吳釗燮舉第一個例子是我國位在中南美的前友邦聖多美普林西比，當初對岸為了讓普國與我斷交，什麼條件都答應，最後選擇與台灣斷交，與大陸建交的普國至今卻是什麼也沒得到。

「我們幫他們處理的瘧疾，已經處理到個位數以下，少到世界衛生組織沒有給他們醫療補助，跟台灣斷交以後，瘧疾又回來了，又得開始接受世界衛生組織的補助了。」吳釗燮說，面對與台灣斷交的前後落差，讓普國內部逐漸出現後悔的聲音。

另外，非洲的馬拉威以及中南美的哥斯大黎加兩個前友邦，也開始後悔跟台灣斷交。吳釗燮指出，哥斯大黎加與對岸建交，除了拿到一個象徵性的建築外，其他的任何東西都沒有，不過因為簽署了FTA，對大陸的逆差衝上天，「有去投資嗎？沒有，所以哥斯大黎加已經很多人後悔。」

「巴拿馬也很多人後悔，多明尼加更後悔，後悔到現在政府明年要選舉，支持度拉不起來。」吳釗燮提到，大陸每天像老大指使多國，卻讓多國什麼都沒得到，甚至多國相當於我國總統府秘書長的總統府部長到北京訪問，希望中方能開放農產品，也只是被三兩下打發掉，什麼承諾都拿不到，「跟中國大陸建交的國家，除了很少數很少數以外，其他都沒辦法獲得具體的承諾。」

吳釗燮進一步提到，還有一些國家沒有與我國斷交，但跟對岸關係不錯，他們要到的建設，後果卻是難以承擔，例如厄瓜多的大水壩。他解釋，當地水壩蓋好了，專家去看卻發現七千多條裂縫，試著要發電，沒想到一試卻讓整個祕魯市區大停電，之後水壩不敢再發電了，但欠的錢還是要還，「這就是他們在很多地方留下的債務陷阱。」

▼多明尼加與大陸建交，卻傳出後悔聲音。（圖／路透社）