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賑災為名吸金2億　他自稱「大活佛」…法國買城堡擁5賓士

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陳寶生號稱自己是活佛，卻遭控長期以宗教為名詐騙。（圖／翻攝網路）

圖文／周刊王

自稱為「大活佛」、「達楚尊者二世恆生仁波切」的63歲男子陳寶生，在全球擁有近十萬信徒，卻長期用宗教詐騙，以賑災、建佛堂、買藥等理由募款，信徒遍布全球，還有人捐出所有身家而傾家蕩產，更有信徒割肉「上貢」，陳寶生卻在美、法等國購買房產，光在法國就有一座城堡及5輛賓士，拿信徒血汗錢豪奢享受。

本刊調查，陳寶生原是經營直銷公司販售保健商品，號稱產品有抗癌神效，其價格高的驚人，一小罐藥品就動輒萬元，而他在1992年轉戰中國、泰國等地吸引信徒，繼續以其「活佛」身分詐騙。

本刊接獲信徒投訴，當年50多歲的陳寶生向外宣稱自己已經年過八旬，就是服用其公司販售的產品才能永保青春，他身邊又總圍繞一群共事多年的詐騙同夥，許多身患重疾者在最脆弱時認識陳寶生，又在群眾效應下相信他擁有神力，就此一步步踏入陳寶生的宗教陷阱中。

陳寶生對外宣稱自己慈悲為懷，以四川大地震賑災為由向信徒募款，宣稱是要幫當地災民購買淨水器，「活佛」一呼自然獲得廣大迴響，許多信徒紛紛解囊，短時間內就募得上千萬元，但這些錢卻沒有回饋災民，反而進入陳寶生口袋後就不知去向。

陳寶生也揚言要推廣佛教文化，向信徒募款要在泰國興建廟宇，還在法國購買一棟古堡，找了20多位信徒赴法幫忙打掃整理，信徒們被收取高額餐飲住宿費用，連割草機壞了都要自掏腰包，陳寶生卻是每天帶著漂亮女信徒開車出遊，光在法國就有5台賓士車。

本刊調查，有信徒將陳寶生當成精神支柱，傾家蕩產只為滿足「活佛」，還有六旬婦人拿出所有財產仍被嫌不夠，最後割下小腿肉「上貢」，當血淋淋的人肉端到他面前時，陳寶生卻是淡定自如，還冷靜稱讚「肉很新鮮」。

曾有信徒傾家蕩產，最後割下小腿肉上貢給陳寶生。（圖／讀者提供）
▲曾有信徒傾家蕩產，最後割下小腿肉上貢給陳寶生。（圖／讀者提供）

也因陳寶生的殘忍行徑與貪婪舉止，許多人在信仰多年後突然頓悟，32名被害人來到台灣報案，國際刑警組織更對他發布紅色通緝令，陳寶生終於在日前被刑事局逮捕，警方在他家搜出4000萬元現金，其名下財產超過2億元，警方更懷疑他的不法所得不只如此，後續刑責則交給司法處理。

國際刑警組織對陳寶生發布紅色通緝令，刑事局則於日前將他逮捕。（圖／翻攝畫面）▲際刑警組織對陳寶生發布紅色通緝令，刑事局則於日前將他逮捕。（圖／翻攝畫面）

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