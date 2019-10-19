台股本周成功攻上1萬1千點大關　法人：後市仍須留意漲多修正風險

▲ 台股本周五收盤為11,180.22點。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股在本周順利站上1萬1千點，並突破今年5月高點紀錄，但法人提醒，投資人仍須留意可能出現漲多修正的情形，以及美股漲跌走向的影響。

台股昨（18）日收盤為11,180.22點，根據證交所統計，較上週五（9日）的10,889.96點上漲290.26點，漲幅約為2.67%；全體上市公司市值為新台幣33兆8,544.09億元，較上週五32兆9,698.63億元，增加8,845.46億元，增幅約為2.68%。

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華南投顧董事長儲祥生表示，目前台股資金、人氣都還在，因此能維持緩步墊高走勢，但仍要注意風險。他認為，風險在於台股目前其實漲太多、本益比稍高，雖買氣夠旺、還是能持續往上發展，但是要注意不要走得太快太急。

富達投信投資策略協理陳汝表示，現階段全球經濟成長數據與企業獲利成長數字，呈現相對平緩與偏向保守的情況，因此第四季的經濟基本面無法提供亮眼成績，但政策支撐與部分焦點議題若得轉圜，則可望為金融市場注入再度攻堅的力道，反之在基本面表現平平下，市場也可能面臨修正的風險。

金管會主委顧立雄也認為，未來凶險還是很多，在中美貿易戰下，全球經濟是否下滑，大陸、美國經濟未來走勢，以及脫歐後的英國經濟前景、金融中心的地位等不確定性，仍要「戒慎以對」。

此外，儲祥生指出，美股還是全球金融市場領頭羊，近期台股漲勢也是受到美股大漲影響，因此還是要注意美股表現。

至於在投資上的建議，陳汝指出，投資人應透過「啞鈴式」的投資方式，攻守兼備、多重布局，求成長也重防禦，在波動的時局下持盈保泰。