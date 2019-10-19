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「誰還敢保南山！」誤報保戶身故烏龍打擊民眾信心　業務員質疑「還有什麼未爆彈？」

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▲▼南山人壽中山分公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

南山人壽又傳出烏龍事件，1381名保戶好端端地卻被通報為「身故」，被保險同業發現異常，最後證實是出包烏龍，再度重創公司品牌形象，不但被民眾嘲笑「問題這麼多，以後誰還敢保南山的」，也有保戶自嘲「搞不好我也被死亡了」；資深業務員也質疑，南山新系統到底還有什麼「未爆彈」？

南山這1381名保戶明明就平安沒事，大家都好端端的，卻被南山人壽通報為「身故」。其中，有保戶同時擁有其他公司的保單，是接到其他家保險公司關懷電話，這才知道原來是南山搞出的烏龍事件，無端被觸霉頭。

據了解，保險公司一般的死亡通報程序，是必須要拿到保戶的死亡證明書和除戶戶籍謄本，資料核對後確定保戶身亡，才讓民眾申請領取「身故保險金」，並透過壽險公會的通報系統，再查詢該名保戶是否有其他投保，通知其他保險公司，如果依照正常的程序操作，理應不會有錯誤。

然而，南山卻把錯誤的「身故名單」通報給壽險公會，讓人不免質疑，屢次出狀況的南山，雖然被金管會多次重罰，但內稽內控還是沒有改進，就算新系統花了百億元，竟連最基本的提醒防止人為操作錯誤，都無法派上用場。

一名資深業務員痛批，金管會應該要嚴查南山人壽內控是否出了問題，如果那麼多問題，那後續該如何改善，「這應該要罰錢吧？」。

民眾得知新聞後，也紛紛留言質疑譏諷「南山今年問題很多」、「花100億的程式」、「換系統了一直沒修好」、「問題這麼多，以後誰還敢保南山的」、「全部先領一波身故保險金」。

金管會保險局表示，初步了解是南山人壽在轉檔時，有人漏刪設定欄位，沒調整好，導致產生錯誤的檔案，影響約1千多名保戶。由於是系統操作失誤，屬於人為疏失，因此要求南山人壽重新檢視內控是否有問題，以及境界系統是否有異常，後續會請南山人壽提改善計畫給保險局，避免再次出現相同錯誤。

對此，南山人壽表示，案件發生原因為公司人員於修改程式時，未移除應刪除的設定欄位所造成，並非系統異常。本公司已於當天第一時間立即修正完成。此資料並未被同業引用，故未影響任何保戶權益。日後，南山人壽會落實加強人員執行及檢核機制。

▲南山系統又出問題，民眾紛紛在臉書上留言。（圖／翻攝自臉書）

▲南山又出問題，民眾紛紛在臉書上留言。（圖／翻攝自臉書）

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