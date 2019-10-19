「手機都查得到」死背書沒用？日本教授「開車理論」神回　23萬人服氣跪了

▲手機就查得到資料，為什麼要讀書死背呢？（圖／取自stocksnap）

記者林瑩真／編譯

網路發達讓許多資訊都隨手可得，為何還要上學將課本知識記住呢？日本一名網友在推特發文，自己也曾經有過同樣的疑問，不過教授一句話立刻讓她領悟，呼籲大家還是要讀書。推文短短幾天獲得23.3萬讚及6.3萬轉發。

「學生時期為了考試而讀書死背的知識，現在的時代只要上網就查得到，那還有必要特別背書嗎？」原PO說，她這樣問詢問教授之後，教授的回答讓她至今無法忘記，因為教授說：「難道妳打算一邊看駕訓班的教學手冊一邊開車嗎？」

教授解釋，如果只是走路的速度那還不成問題，但現在時代變化迅速，沒有知識就等於沒有談論價值。其實原PO是東京大學大學院農學生命科學博士畢業，如今是基因分析風險公司的代表理事長，當初就是與這名教授學習關於基因分析的知識。

發文很快獲得網友盛讚，紛紛留言「確實，如果有知識就可以立刻回答，若是沒有一定程度的知識，即使網路查資料也不能理解」、「知識若不能有體系的進入腦袋，是沒辦法實際使用的」、「沒有最初的學習，是沒有查資料能力的，鍛鍊記憶力也是一生的力量」、「沒有解剖學的知識，光看教科書、查手機，也是沒辦法動手術的」、「果然，無論過多久老師就是老師呢」。