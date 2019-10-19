「手機都查得到」死背書沒用？日本教授「開車理論」神回　23萬人服氣跪了

▲手機就查得到資料，為什麼要讀書死背呢？（圖／取自stocksnap）
記者林瑩真／編譯
網路發達讓許多資訊都隨手可得，為何還要上學將課本知識記住呢？日本一名網友在推特發文，自己也曾經有過同樣的疑問，不過教授一句話立刻讓她領悟，呼籲大家還是要讀書。推文短短幾天獲得23.3萬讚及6.3萬轉發。
「學生時期為了考試而讀書死背的知識，現在的時代只要上網就查得到，那還有必要特別背書嗎？」原PO說，她這樣問詢問教授之後，教授的回答讓她至今無法忘記，因為教授說：「難道妳打算一邊看駕訓班的教學手冊一邊開車嗎？」
教授解釋，如果只是走路的速度那還不成問題，但現在時代變化迅速，沒有知識就等於沒有談論價值。其實原PO是東京大學大學院農學生命科學博士畢業，如今是基因分析風險公司的代表理事長，當初就是與這名教授學習關於基因分析的知識。
学生のときのテスト勉強で、教科書見ればわかる暗記モノって今の時代ネットですぐわかるのにわざわざ暗記する必要あります？と教授に聞くと「お前は教習所の教科書を見ながら車を運転するつもりか。歩く速度ならそれで問題ないが、変化が速い時代に知識がないなど論外だ」と言われたのを時々思い出す。— 高橋祥子 (@Shokotan_takaha) October 14, 2019
發文很快獲得網友盛讚，紛紛留言「確實，如果有知識就可以立刻回答，若是沒有一定程度的知識，即使網路查資料也不能理解」、「知識若不能有體系的進入腦袋，是沒辦法實際使用的」、「沒有最初的學習，是沒有查資料能力的，鍛鍊記憶力也是一生的力量」、「沒有解剖學的知識，光看教科書、查手機，也是沒辦法動手術的」、「果然，無論過多久老師就是老師呢」。