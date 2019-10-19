

▲從「被打卡熱點」到人人嫌棄！超現實繪本《屋頂狗傳說》反映流浪犬困境。（圖／水滴文化提供）



記者林育綾／綜合報導

一隻在公車上出現的流浪小狗，無意間造成人人都搶搭、搶拍照打卡的「狗狗公車」，但隨著牠越長越大、不再討喜，也被人人嫌棄而被趕下車，四處流浪⋯。圖文作家「二搞創意無限公司」耗時2年，推出超現實與台味風格十足的新作《屋頂狗傳說》，更同步舉辦繪本原畫展，超過20幅原畫、公仔、大型裝置免費參觀。



▲▼《屋頂狗傳說》具有正港台灣味，也有超現實風格。（圖／水滴文化提供）



《屋頂狗傳說》由二搞創意無限公司創作，近日由水滴文化出版發行。作者郭漁負責編寫內容，繪者良根則從事繪圖創作，他們在自介中提到，「同日不同年生的兄弟。畫圖是硬功夫，寫作是軟實力，我們是軟硬兼施的二搞創意。」以創作繪圖精美、故事好看的圖畫書，包括繪本與圖像小說為職志。

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兩人耗時2年精雕細琢，創作出具有正港台灣味，也有超現實風格的繪本作品《屋頂狗傳說》，故事描述公車上出現一隻小小流浪狗，由於非常討喜可愛，司機也將牠留下來，一度讓人們爭相搶搭這台「狗狗公車」，不停拍照打卡；但隨著小狗越長越大、不再討人喜歡，終究被趕下了車，到處流浪。

▲▼小小流浪狗由於非常討喜可愛，司機也將牠留下來，一度讓人們爭相搶搭這台「狗狗公車」，不停拍照打卡。（圖／《屋頂狗傳說》，水滴文化提供）

此後的故事發展，讓人跌破眼鏡，流浪狗一路顛頗，而後來屋頂常傳出不知名的腳步聲，竊案頻傳，卻始終沒有抓到小偷，「屋頂狗傳說」開始在大街小巷流傳著。



▲繪本充滿台灣懷舊風情。（圖／水滴文化提供）



繪本中的圖畫，有滿滿的台灣懷舊風情，而在故事演繹上，帶點懸疑卻又貼近現實，幽默中引人深思台灣長期以來的「流浪動物」問題。此外更挑戰廣角透視與大尺寸畫幅，在圖像中展現許多細節與巧思，頁面更隱藏許多彩蛋。



▲二搞2人過去獲獎無數，如今新作品也再次突破自我極限，精雕細琢耗費2年才完成。（圖／水滴文化提供）



二搞2人過去獲獎無數，如今新作品也再次突破自我極限，除了出版繪本，目前也同步在台北松菸「林果良品」舉辦繪本原畫展，現場將展出超過20幅繪本原畫、原創公仔、大型裝置藝術和周邊商品，並於期間舉辦創作分享會，暢談創作的甘苦，現場也販售繪本，若遇到作者，也可以直接給他們簽名畫畫。

【屋頂狗傳說 原畫展】

地點﹕林果良品 松菸概念店

地址：台北市忠孝東路四段553巷46弄9號

日期﹕10/5（六）- 11/17（日）

時間﹕12:00 – 21:00

►「時間對我們來說完全沒用！」