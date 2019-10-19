滿足大家性幻想　AV女優傑莎邀粉絲「一起啪啪啪」！

▲美國AV女優傑莎羅德斯為了實現粉絲的性幻想，願意跟他們一起「洗洗睡」。(圖／Instagram@Jessa Rhodes)

國際中心／綜合報導

這大概是粉絲們最甜蜜的美夢成真了。美國AV女優傑莎羅德斯(Jessa Rhodes)日前在社群平台Reddit上回答粉絲們的提問時表示，為了實現粉絲的夢想，她樂意跟他們一起「洗洗睡」，還告訴他們該如何申請這項福利。

傑莎是在Reddit的AMA (ask me anything，隨你問)帖子裡作出以上表示，當時有粉絲問她：「你願意和粉絲一起洗洗睡，來滿足他們的性幻想嗎？我是替大家問的。」

傑莎回答說：「當然沒回題！ 你們可以透過我個人的Snapchat帳號，參加我的『跟粉絲啪啪啪』(f ***-a-fan)資格競賽。」傑莎同時在她的推特帳號上表示，她很樂意跟粉絲們「互動」。

她的帖子吸引了近6000則留言。她花了一些時間，回答了數百個辛辣的提問。當被問到拍攝耗時久的一次，究竟是多久時，她回答：「我曾經在片場整整待了24小時。那不是很有趣的一天。」

有傳言說，鎮莎在拍攝A片時，其賽並不樂在其中。但她反駁說， 其實她是挺享受的。一名位粉絲問她說：「您實際上有多喜歡影片中的進出活動？」她回答說：「如果讓我說實話，當中90％我都喜歡。」