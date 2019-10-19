瘋電影／江湖無難事　故事超展開比劇情精彩

文／賴賴

瘋言瘋語：

一開始就沒抱任何期待來看片，因為邱澤還是來了，老影評懂台灣，不會把上一次的成績當這次考察，每部電影都是來自不同屬性不同命運的故事，當然爹娘口袋不同，拍出來的東西肯定不一樣，不過這次有被驚艷到，姚以緹徹底成功完成兩個角色，因為到演完電影查資料才知道，那全是她一人演出，太強也太震撼了，而已經是電影導演的顏正國，果然戲好，在什麼位子就有那個角色的氣勢實感，超加分，而邱澤不知道是不是太帥，雖然沒他不會來看，但是來了還是沒失望，討人厭的製片真心油膩，即便油膩還是第一男主角，所以也不能太討人厭，這大概是所有男一的票房包袱，但不討厭他就不會忘記他是邱澤，可惜了金馬。

這片最強的除了卡司以外，那就是劇本了，這劇本可以創台灣電影之最不可預測的轉折再轉折，在看預告時因為套上喪屍就有種胡鬧感的錯覺，但其實整部電影有許多電影製作的辛酸，而真實程度絕對不低於現實國片製作環境，所以看得也很心酸，懷抱理想的電影人，總被殘酷的大環境折騰的體無完膚，大多數國片製片或導演，具有知名度的多半是舉債度日，光環下的電影導演，收入沒有電影明星的千分之一。

台灣電影加油，江湖無難事好看，真的不錯看。

片 名：江湖無難事

英文名稱：The Gangs，The Oscar，And The Walking Dead

類 型：懸疑/驚悚、喜劇

上映日期：2019-10-09

片 長：01時45分

導 演：高炳權

演 員：邱澤 、 龍劭華 、 姚以緹 、 顏正國 、 阿喜 、 梁赫群 、 黃尚禾(Shang-Ho Huang) 、 吳震亞 、 黃迪揚 、 陳漢典

國 家：台灣

語 言：國語、台語

發行公司：華映

劇情大綱

我要得奧斯卡～～～～

深深懷抱著電影夢的製片豪洨（邱澤 飾）和老友導演文西「穩死」（黃迪揚 飾）合作10多年，一部作品都沒中過，甚至婚喪喜慶場合都當是拍電影般，出動空拍機認真拍攝，但還是苦熬過著四處舉債的窮日子，甚至去當黑道的基層員工來還債。



突然有一天，文西的劇本居然被他們的債主也是黑道大哥龍哥（龍劭華 飾）相中，但唯一的條件就是要由大嫂香奈鵝（姚以緹 飾）來演女主角！機會終於來了，終於有人懂他們了！豪洨拉著文西立刻點頭答應，更瘋狂開趴狂歡慶祝，一夜狂歡清醒後，竟然發現女主角飄在開趴用的泳池中，已經死亡...兩人不敢讓大哥知道，決定豁出去就算用屍體也要把這部電影完成。

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