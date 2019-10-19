空掉的糖果盒不要丟！日本職人把不二家暴風抽高成正妹　40萬網友追隨

在Twitterm擁有近40萬人追蹤的空箱職人はるきる（HARUKIRU）近日在池袋PARCO MUSEUM展開《お菓子の箱でつくる夢の世界展》（糖果／點心盒的奇幻世界）。

盒裝點心本身乘載著人們的童心與幻想，打開前我們都會幻想著它的美味，打開後一口接一口地品嘗開心的味道，但吃完後的空盒卻又帶來失落感（和是否攝取過多的卡路里無關）……HARUKIRU的創作從這裡開始。

空掉的糖果盒就像在童話世界中迷失了一樣，藉由HARUKIRU的巧手與想像力，重新賦予空盒子新的生命。於是，吃完點心之後，我們再也不會覺得失落。因為，夢想還可以無限延伸，繼續創造。

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《お菓子の箱でつくる夢の世界展》展出HARUKIRU迄今為止已完成的作品中精心挑選的30多種物品，包括在展覽中的第一次發表的成品。

在會場上，使用空的Pringles盒子做成人物，用Oreo的空盒子製成的飛機，用Alfort'的空盒子製成的船模等作品。HARUKIRU認為他不是用空盒子做出作品，而是盡可能多地利用原始包裝的設計，重新表現出幽默感。

圖片來源／空箱職人HARUKIRU

（完整文章請看城市美學新態度）

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