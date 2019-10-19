八堡圳通圳300年　先民灌溉秘法「籠仔篙」重現

▲二水跑水節將八堡圳通圳秘法籠仔篙重現。（圖／二水鄉公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年適逢彰化八堡圳通圳300年，二水鄉公所將以「通圳300年，藝起榮耀八堡圳」為主軸，辦一場別出生面的跑水節，要現代的民眾了解當年先民如何用籠仔篙（石笱）來引水，灌溉整個彰化平原，如今這項技術已經漸漸被人所遺忘，二水鄉公所特別請專家謝已清示範製作，了解先民當年開疆闢土的艱辛過程。

▲專家謝已清重現籠仔篙。（圖／翻攝自二水鄉公所臉書）

清康熙58年（西元1719），濁水溪氾濫成災，拔貢生施世榜於1709年在二水要籌建八堡圳，都不能成功，此時一名自稱「林先生」傳授「籠仔篙」，就地取竹綁成尖狀籠仔，籠底置入石塊，猶如筍狀的肉粽角，讓河道轉彎，順利灌溉成功，村民為感恩義行，建林先生廟，每年在圳頭祭祀，派人在河道跑水，希望年年都能風調雨順國泰民安，這也是跑水節的由來。

▲八堡圳通圳籠仔篙。（圖／二水鄉公所提供）

鄉長蘇界欽表示，「籠仔篙」為彰化八堡圳獨有的文化資產，也將「籠仔篙」推廣成文創作品，更用來美化二水車站及八堡圳周邊地區，今年二水跑水節將於11月2日、3日舉辦，為進一步推廣，所方將準備小型籠仔篙提供民眾DIY，藉此把先人智慧結晶傳承下去。

▲2019二水國際跑水節即將於11月2日及3日舉行。（圖／翻攝自二水鄉公所臉書）

蘇界欽強調，今年時逢八堡圳開圳300周年，今年將於11月2至3日盛大舉辦2019二水國際跑水節，規劃一系列的文化藝術與祭典活動及現場DIY籠仔篙，讓民眾了解早期先民對這塊土地的辛苦付出。

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