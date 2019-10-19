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才認識14天...他見國中妹嗨爆！帶回家硬「熟悉彼此」　霸道喊：你是我女友了

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一名女童在日記揭露遭繼父性侵，但法院卻判繼父無罪。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

▲陳男帶國中妹回家，不顧反抗硬上，還霸道喊，「之後你就是我女友」。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／宜蘭報導

陳姓男子透過臉書認識一名國二少女小綠（化名），2人認識不到2周就相約見面，陳男還把小綠帶回家中，但沒想到陳男竟色心大起，不顧小綠喊叫「我有男友」，霸道回應「之後你就是我女友」，強押小綠性侵得逞。案經小綠提告，宜蘭地院則依對未滿14歲女子強制性交罪，判陳男5年6個月徒刑。

判決書指出，陳男2017年初透過臉書認識小綠，2人趁著小綠寒假返校期間相約見面，陳男還直接把人帶回家中。未料，2人一回到陳男房間後，陳男色心大起，開始強脫小綠衣服，還不斷強吻她。期間，小綠不斷掙扎大喊，「我有男友，你不是我男友不能碰我」，但沒想到陳男竟回她，「之後你就是我女朋友」，最後性侵小綠得逞。

案經小綠提告，陳男到案後坦承與小綠發生關係，但辯稱，「小綠一開始雖然拒絕，身體躲掉，但之後2人便勾著手在床上聊天，最後是自然而然的發生關係，我並沒有強迫她」。

法官審理時，發現陳男挨告後傳訊息給小綠，強調自己並沒有性侵，還說「後面你自己坐上來怎麼不講？」對此，小綠則回應，「「我不做做樣子你會放我走嗎？」、「我急著想回家、你壓緊緊」、「那時候你自己講什麼，沒給你，我不能走」等語，陳男最後才說，「我後面真的知道自己犯大錯，拜託你不要亂想，那天真的頭殼破洞，也不知道自己在幹嘛。」並向小綠道歉。

陳男的辯護律師事後也以小綠主動變換體位作抗辯，認為如果陳男有要逼小綠跟她發生關係，小綠怎可能會如此，因此難以認定小綠是遭到脅迫，否認陳男性侵，但不被法官採信。

法官最後認為，陳男為了一己私慾，不顧小綠心理人格之健全發展及心靈感受，利用她年幼懵懂，對她性侵，這不僅造成小綠身心靈蒙受極大陰影，也讓小綠家屬承受極大精神傷害，且陳男事後還否認犯行，說詞反覆，因此依對未滿14歲女子強制性交罪，判刑5年6個月。全案可上訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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