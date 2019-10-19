慧眼看天下／黃寶慧獨家專訪　馬來西亞準首相安華

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去年5月馬來西亞世紀變天，由現任首相馬哈迪贏得執政權，但馬哈迪能夠勝選，其中一個關鍵人物，就是希望聯盟實權領袖安華。安華曾經擔任大馬副首相，是馬哈迪的左右手，但在20年前，兩人因為立場相左而決裂，安華不僅被馬哈迪拔官，還被冠上不名譽的罪名而兩度入獄，直到去年馬哈迪和安華放下恩怨，重新結盟，馬哈迪更承諾，將在出任首相兩年後退位，由安華接班。《慧眼看天下》第73集，由主持人黃寶慧率領《ETtoday新聞雲》採訪團隊前進馬來西亞，獨家專訪明年即將接任首相的執政黨領袖安華，而這也是全世界華文媒體首度與這位「準首相」面對面的第一人。

▲黃寶慧前進馬來西亞，獨家專訪「準首相」安華。（圖／記者姜國輝攝）

大馬首位女副首相 旺阿茲莎展女力

原本安華一家只有他一個人在政壇，但在他入獄後，他的太太，也是目前馬來西亞副首相旺阿茲莎，她代夫從政，成立了目前馬來西亞執政聯盟希望聯盟中的最大黨公正黨，而旺阿茲莎在從政前，其實是一名眼科醫生，安華在受訪時談到妻子，更直說碰到她是何其幸運，而旺阿茲莎更是一名完美女性。

▼馬來西亞副首相旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）。（圖／達志影像／美聯社）

大馬政二代 努魯伊莎致力改革

安華賢伉儷都從政，對女兒當然也有深遠的影響，在安華被捕入獄後，除了旺阿茲莎外，安華的女兒努魯伊莎也走上政壇，在父親安華被捕後，努魯伊莎開始在國際發言，聲援父親，更因此被稱為烈火莫熄公主，她也被看好是未來的首相人選。

油棕產業 馬國四大經濟命脈之一

談到馬來西亞的經濟發展，油棕絕對最重要不可忽視的一部分，油棕的產值更是馬國的四大經濟命脈之一，但是傳統的種植也需要科技加持來轉型，來自台灣的全宇生技董事長彭士豪20年前遠赴馬來西亞創業，發展農業科技，將當地大量的油棕廢料變成有生物複合肥料、植物疫苗，未來還要生產木糖、葡萄糖等高端應用產品，銷往全世界，打造循環經濟的新典範。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。