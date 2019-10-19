湖南好好走／最奇「回音壁」最窄「一傘巷」　揭密中國第一古商城

記者陳政錄、洪珮瑄／湖南懷化報導

「洪江古商城」位於湖南懷化洪江市，坐落在沅水、巫水會合處，水路連通四川、貴州、廣西、雲南等省，3000多年前就有人在此經商，有「中國第一古商城」、「小南京」、「湘西明珠」的美譽，更因昔日寸土寸金，出現如回音壁、一傘巷等奇特街景，加上外來人口移入，也衍生出不少特色美食。

▲洪江古商城和昔日風光。（圖／記者陳政錄攝）

古商城最早以經營桐油、木材、白臘等生意聞名，因為水路交通便利，連接長江水系，是五省的物資集散、批發中心，也是湘西南地區經濟、文化、宗教中心，整座城主要成型於盛唐，鼎盛於明清，但到了1960年代後，隨著公路、鐵路路網成形，商城逐漸沒落，近年也轉為致力保存現有的古建築、發展旅遊。

走進洪江古商城內，還能瞧出早年核心區建築、街道係以「八卦陣」方式坐落排列的設計，包含明清古建築窨子屋、寺院、鏢局、錢莊、商號、洋行、店鋪、客棧、青樓、報社、煙館等共380多棟，總面積約30萬平方米。

▲洪江古商城。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，目前景區內除了保有古建築、洪江傳統客棧、報社、錢莊、婚姻習俗等文化項目供遊客體驗外，因為早年的寸土寸金，「窨子屋」依山順勢而建，大家房屋越蓋越密下，出現了號稱中國最奇「回音壁」，以及最窄、考驗智慧的「一傘巷」等小小的防火巷道，跟鹿港「摸乳巷」有異曲同工之妙，值得到此一遊。

▲回音壁呈現弧形。（圖／記者陳政錄攝）

隨城市開發推進，當地政府越來越重視洪江古商城的建築、文化保存，目前核心區內大多被列為保護項目，限制商家數量，並於景區外打造「民國風」商業街，和周遭商圈連成一體，讓遊客在逛古城同時，於景區內、外，都有特色美食可以享用。

▲洪江古商城外商業街。（圖／記者陳政錄攝）

景區內由於居民、商戶減少，最常看到的特色小吃是柚子糖，用蜂蜜和尚未成熟的柚子醃漬而成，可泡茶或直接食用，有健胃、潤肺、止咳的功效；美食方面，古城雞蓉則是一道特色的功夫菜，用雞胸肉、馬蹄（荸薺，可用水梨替代）、豬瘦肉剁碎熬煮而成，口感鮮鹹潤滑，營養價值高。

▲柚子糖。（圖／記者洪珮瑄攝）

來到懷化，更不可或缺的美食就是「鴨料理」，而洪江與芷江的芷江鴨不同，除了鴨肉跟乾紅椒、生薑，還會加入特製的糯米鴨血粑一起大火熱炒，甜麵醬的口味也有所不同，經廚師介紹，這是因為洪江的外來人口較多，衍生出較具融合性、特色的洪江血粑鴨。其中，鴨血粑類似豬血糕，以鴨血加入糯米蒸熟製成。

▲洪江血粑鴨。（圖／記者陳政錄攝）

目前，洪江古商城已經與麗江、平遙、鳳凰等知名古城，一同締結為姊妹古城，而洪江古商城景區門票成人價為90元人民幣，整體逛完一般約需半天時間。

▼遊客體驗特色婚禮文化。（圖／記者陳政錄攝）

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