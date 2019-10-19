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湖南好好走／一片冰心在玉壺！　揭密王昌齡貶官作詩之地「芙蓉樓」

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記者洪珮瑄、陳政錄／湖南懷化報導

湖南湘西第一古鎮「黔陽古鎮」位於沅水上游，懷化洪江市內，是擁有兩千多年歷史的文化名城，更是大陸保存最完整的明清古城之一。其中，有著「楚南上游第一勝蹟」美譽的「芙蓉樓」是來到黔陽古鎮的必去之地，唐代著名詩人王昌齡過去曾在這留下一首送別詩，藉此表達貶官之愁。

▲▼湖南好好走,湖南懷化,芙蓉樓,湖南懷化芙蓉樓。（圖／記者陳政錄攝）

▲湖南懷化芙蓉樓。（圖／記者陳政錄攝）

芙蓉樓園林佔地面積10,250平方米，古建築面積1,137平方米。園內的主體建築「芙蓉樓」原名叫西北樓，座落在沅、舞水匯流之處的黔城鎮。唐代詩人王昌齡過去由江寧丞謫貶為龍標尉，並且在芙蓉樓飲酒賦詩，其中包括與朋友道別的送別詩《芙蓉樓送辛漸》，訴說遭受打擊的憤怒和孤寂心情。

「龍標勝蹟門」是昔日芙蓉樓的大門，距今已有近200年歷史，牌坊式的門樓已非常斑駁，甚至已有傾斜的現象，但獨特的造型、精美的泥塑卻讓人眼前一亮。仔細一看，不論是拱門兩側、上方的泥塑圖案，以及「龍標勝蹟」的標示都十分別緻。

▲芙蓉樓。（圖／記者洪珮瑄攝）

▲「龍標勝蹟門」比義大利比薩斜塔更為傾斜。（圖／記者洪珮瑄攝）

走進芙蓉樓園內一探，裡頭除了有主樓，還有半月亭、聳翠樓等11處景點。其中，最為特別的是位於芙蓉樓後方的「半月亭」，由於靠近芙蓉池邊，就像一彎新月，因而被命名為半月亭，相傳為王昌齡撫琴之處。

▲芙蓉樓。（圖／記者洪珮瑄攝）

▲芙蓉樓後方的「半月亭」。（圖／記者洪珮瑄攝）

芙蓉樓的四件鎮樓之寶為巨型樹根雕、藏金碑、湘西第一古鐘、完整人骨化石等。另外，還有一條「書法碑廊」，為百名書法家所留下的經典石刻作品，包括顏真卿、黃庭堅、米芾、岳飛等7位歷代書法家。

值得注意的是，王昌齡生涯幾次被貶，一次是到江蘇江寧（南京），一次到龍標縣（今湖南懷化洪江市），不只後者有座芙蓉樓，前者在附近的鎮江市也有芙蓉樓，因此對王昌齡究竟是在何處寫下《芙蓉樓送辛漸》，其中「寒雨連江夜入吳，平明送客楚山孤。洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺。」等詩句也各有說法，但可以確定的是，兩地均為王昌齡與歷史上各個文人雅士，曾經撫琴作詩之所。

▼書法碑廊。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼湖南好好走,湖南懷化,芙蓉樓,湖南懷化芙蓉樓。（圖／記者陳政錄攝）

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