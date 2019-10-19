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吳釗燮專訪／外交不再直接給錢！強化新模式創造「4贏」

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▲▼總統蔡英文抵達友邦海地。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文先前出訪友邦海地，了解我國海外工程公司協助電網相關建設。（圖／記者陶本和攝）

外交部長吳釗燮專訪 

◎採訪：陶本和、蔣婕妤

 ◎攝影：湯興漢、黃國霖

文／陶本和

長期以來，每逢總統出訪友邦，一個負面詞彙「金錢外交」總會被再三提起，但是其實台灣財力難敵大國，外交政策在過去幾年勢必做出轉變。「我們不直接給錢！」外交部長吳釗燮接受《ETtoday新聞雲》專訪時，一次說明外交策略的轉變，如何落實總統蔡英文的「互惠」精神。

「不直接給錢，以計劃為導向。」這是當前外交策略的主軸，好比在友邦瓜地馬拉，有一條被瓜國視為生命經濟線的公路，需要台灣的協助；以往作法是「直接金援」，但往往這些錢反而落入政客的口袋，因此政府已經扭轉昔日的作法。

吳釗燮說，在計劃的協助上，會分好幾個階段協助，會用台灣本身的「海外工程公司」，去協助友邦建設，「這意味著，是我們台灣自己的公司，可以到國際上來打比賽，這是壯大台灣的一環。」

▼蔡英文先前出訪友邦聖露西亞，出席聖茱德醫院整建計畫工程動土典禮。（圖／隨行訪團提供）

▲▼蔡英文出席聖茱德醫院整建計畫工程動土典禮。（圖／隨行訪團提供）

吳釗燮說，現在的海外工程公司，就有很多類似的案子，好比友邦海地的電網計畫，就是由台灣的海外工程公司來參與，另外還有聖露西亞的醫院等，都是透過台灣自己的工程公司來籌建，「這些在友邦可以發揮相當重要的角色」。

另外，在農業方面，吳釗燮說，台灣跟友邦國家簽訂計畫，由台灣的農業技術團、技術專家，透過政府的經費到友邦去，讓他們可以充分發揮，協助當地的栽種技術；其次是醫療協助，委託國內重要的醫療機構到當地，協助建立醫療機構、派員協助醫療人員。

再者，近來提出較新穎的作法是「貸款」，吳釗燮說，這在國會裡面，被反對黨批評的一文不值，但事實上，是以國內資金提供給友邦貸款，做較重大的建設，「在此之前，當然要評估對方的還款能力，而因為是貸款，這筆錢終究也會回到台灣。」

吳釗燮說，除了貸款外，也同樣是透過台灣自己的海外工程公司去建設，言下之意，「友邦得到建設、台灣的銀行資金流通、台灣的工程公司獲得海外工程機會，最後是也能鞏固邦交！」達到4贏的效果。

▼《ETtoday新聞雲》獨家專訪外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼外交部長吳釗燮專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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