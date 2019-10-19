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吳釗燮專訪／從制裁北韓到反恐　台灣扮演「印太戰略」3角色不是嘴巴講講

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▲▼總統蔡英文2019年3月24日訪帛琉。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

▲總統蔡英文先前訪問太平洋友邦帛琉。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

外交部長吳釗燮專訪 系列二

◎採訪：陶本和、蔣婕妤

 ◎攝影：湯興漢、黃國霖

文／陶本和

何謂台灣在「印太區域戰略」的角色？總統蔡英文多次在公開場合提到，台灣必須在這個區域扮演重要角色，到底台灣在國際上，具有什麼舉足輕重的意義？

對此，外交部長吳釗燮在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，提出3大議題包括：價值、經濟，以及安全。首先，台灣所信奉的價值，跟其他理念相近國家是一致的，不論美國、日本、澳洲、紐西蘭等，自由民主人權都是我們信奉的價值。

其次，吳釗燮指出「經濟」，台灣的新南向政策，雖然在國會被反對黨挑惕，但可以看到新南向所有正面指標都是往上走，不論雙邊投資、雙邊貿易、人員來往，或是比較不方便詳細說明的官員來往，都是超出以往的。

吳釗燮說，台灣不管在投資、貿易，都是促進區域的經濟更加繁榮，在整個印太區，跟主要國家站在一起，甚至跟日本發展第三地投資合作計畫，「區域經貿讓經濟更加繁榮，除了東南亞，還有太平洋國家」。

▼總統蔡英文先前訪問太平洋友邦諾魯共和國。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文訪諾魯共和國。（圖／記者陶本和攝）

「在太平洋友邦，甚至稱台灣是『Taiwan Model』，因為台灣不論是農業、教育、基礎設施或醫療，都是直接做給人民，讓人民享受到協助的成果。」吳釗燮說，其他國家作法不是這樣，可能錢丟進了執政者的口袋。

吳釗燮說，有些只能透過聯合國、紅十字會等龐大國際官僚，但龐大的國際官僚也得養自己，好比歐洲國家，好幾千萬丟進聯合國，結果東吃一塊、西吃一塊，最後當進入這些需要幫助的國家，往往只剩下一點點。

「有時候，要拿這些捐款，他們要填很多表格，這需要耐心且精準，這些他們並不在行，最後會覺得這些國家都是講假的，根本沒有誠意！」吳釗燮說，最有誠意的就是台灣，直接協助農民養豬、種田，台灣是協助友邦、非友邦國家發展最好的模式。

最後，吳釗燮提到台灣在印太區域內，在「安全議題」的角色。這裡談的不是傳統的安全、國防安全，而是好比在人道救援方面，台灣在竹山有一個內政部消防署的救災訓練中心，設備、裝備是世界一流，不論水災、火災，都可以提供非常好的臨場設施，讓其他國家派救難隊伍到台灣受訓。

在資訊安全上，吳釗燮無奈地笑說，「我們台灣一天到晚被攻，假訊息台灣被攻到最後，也累積出一些處理經驗」，而透過這些，加上美國專家到台灣，可以對於區域內遭到假訊息攻擊，帶來相當程度的協助。

吳釗燮說，「印太戰略」這個名詞，在美國提出的時候，直到現在還有人在講，台灣要思考加入印太戰略，但其實大家沒有注意到的是，台灣已經是印太戰略很重要的一環，「我們已經是不可或缺的一環」。

▼《ETtoday新聞雲》專訪外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼外交部長吳釗燮專訪。（圖／記者湯興漢攝）

國際議題能密切跟美國合作！

除了區域間的貢獻，在全球的國際性議題上，台灣也可以有實質的作為。吳釗燮表示，美國先前關心北韓試射飛彈的議題，當時他在國安會，美方在聯合國推動決議要制裁北韓，雖然台灣不是聯合國的一員，但仍覺得加入制裁非常重要，因此當時坐下來談，很快就達成協議，可以依照制裁內容來制裁北韓。

吳釗燮說，甚至當時認為，台灣可以往前加碼，台灣在經過內部討論，「我們是可以完全截斷台灣跟北韓貿易行為！」當時這個結論，必須動員國內相關單位，包括國貿局、財政部、調查局等，「上一任美國駐聯合國大使，就公開講，台灣針對北韓的制裁，是其他國家的模範。」

另外，在宗教自由方面，台灣是亞洲地區宗教自由的象徵，吳釗燮說，美國要召開宗教自由的國際部長級會議，台灣也表達參加意願，而我們也受到歡迎，美國代表高碩泰也跟其他部長級官員坐在一起，在國務院開會。

後來美國要開區域性的會議，吳釗燮說，當時台灣就表達，可以在台灣舉行，今年三月成功在台灣召開，美國覺得台灣是很好的榜樣。

▼蔡英文先前主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國海妮總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國海妮總統伉儷▼。（圖／記者屠惠剛攝）

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