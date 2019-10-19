吳釗燮專訪／3大面向看台美關係：40年來「前所未有的好」

▲蔡英文先前出訪過境美國夏威夷時，參訪隸屬夏威夷民防廳（Department of Defense）的急難管理署。（圖／記者陶本和攝）



外交部長吳釗燮專訪

◎採訪：陶本和、蔣婕妤

◎攝影：湯興漢、黃國霖

文／陶本和

每當總統蔡英文、外交部，聲稱「台美關係」友好，但在外界看來，多半僅止檯面上的政治語言，實際上要如何證明，特別是在「外交友好」，這既模糊又難具象化的關係？外交部長吳釗燮在接受《ETtoday新聞雲》專訪時說，在這二、三年來，台美持續發展，而最近這一年，在紀念TRA40年系列活動時，的確感受非常清楚，「他們（美方）很願意坐下來談」。

確切的例子呢？吳釗燮提出三大點：首先，是口頭上，在美國副總統彭斯於去年10月6日，在沒有人Cue他、也沒有希望他替台灣講一些話時，主動提到台灣擁抱民主，稱讚台灣的民主成就，在其他的場合，也有許多美國官員、發言人都提到了台灣。

吳釗燮說，在美國國務卿於今年三月到帛琉參加國際會議時，也發表了聲明指出，台灣是民主成功的故事，是可信賴的夥伴，是全球向善的力量，「這些對我們來講，都是非常大的鼓舞」。

吳釗燮接著說，最近副國務卿孫曉雅到台灣，也在公開場合提到台灣是民主成功的故事，世界良善的力量，「我從來沒有看過，用這種形容詞，或者比這些形容還要好的形容，來形容美國跟其他關係密切的國家，以發言來講，台美關係，的確是前所未有的好」。

其次，吳釗燮提出「軍售」的理由，他認為過往美國內部溝通程序都要走很久，才願意對台灣提出軍售，最近幾筆包括「M1A2戰車」，我國陸軍提出多年，這不只提升戰力，且是士氣非常大的鼓舞。

在軍售回應的速度上，吳釗燮認為，美方跟以前相比，真的沒有辦法比較；在戰機方面，從過去民進黨第一次執政時，2006年提出C／D，當時美方不願意，馬英九執政時期，因為沒有很積極，但其實也有陸續提到，但自蔡英文政府去年提出時，美方就很快作為，並且答應我國軍售，「這是台美關係從未如此好過」。

在第三個層面上，吳釗燮則提到台灣社會關注的「總統過境規格」。今年3月份，過境夏威夷時，訪團到國民兵群看救災工作，國民兵少將親自出面接待，並且直接站在總統身邊，也跟隨行的媒體聊天，「他是美軍將軍，願意公開出面接待總統，這是沒話講的」。

▼《ETtoday新聞雲》獨家專訪外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）



後來7月份過境美國紐約、丹佛，吳釗燮表示，大家看到總統不但公開到紐約辦事處，「那是我們國家的財產，代表我們的主權，第一層有主權的意涵，第二則是可以跟邦交國駐聯合國常代公開酒會，這是第二層的主權意涵。」

再來是針對出訪團媒體的準則，過去隨行記者不能跟總統住在同一飯店，也必須相距30分鐘車程，也根本不會知道總統在美國活動跟行程，更被規定不得在美國境內做新聞處理。

不過，吳釗燮說，去年經過我國不斷爭取，限制就已經逐漸放寬，今年在美國過境，媒體沒有任何限制，在丹佛的最後一天，甚至可以舉行記者會，美國不但沒有阻擋，連AIT主席莫健也全程陪同。

2020大選美國支持蔡英文政府？

由於台美關係的進展有了顯著的突破，外界時常解讀，在2020年總統大選這一局，美國是不是已經選邊站了，選擇支持蔡英文連任？對此，吳釗燮說，他們並不會做這樣的延伸，但台灣扮演的角色，是跟美國、全球有密切的配合，能夠讓他們覺得，台灣是貢獻者，可以信賴的夥伴，並不是嘴巴講講而已。

「不論誰執政，我相信美方都會支持。」吳釗燮表示，但是過去三年來，現在的政府是他可以信任的，台灣沒有帶給美國任何困擾，在區域議題上、全球性議題，搭配的非常好，「依照我個人的經驗，建立信賴關係必須要一點一滴的」。

吳釗燮坦言，過去民進黨第一次執政時，台美基礎是被打破的，現在基礎不但還在，信賴還在增加、累積當中，現在的政府是被信賴的，將來如果有不同政府，這個信賴是不是可以持續累積，往上堆疊他不知道，「但是，現在的政府，美方是真的可以信賴」。

▼總統蔡英文於總統府接見AIT主席莫健。（圖／總統府提供）



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