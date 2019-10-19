女神郭雪芙機上保養靠2個法寶！不論帶妝、素顏下機都能容光煥發

好喜歡出國，但經過飛機的長程飛行，下機後要像女星們一樣容光煥發，根本是天方夜譚！不過女神郭雪芙做到了！她化身直播主在飛往巴黎的飛機上，錄下她在飛機上的保養過程，從敷臉、精華油、到按摩，每一個步驟都不馬虎，難怪可以這麼美！

郭雪芙和劉以豪男女神雙雙再度合體，共同演出《不能是朋友》，劇情深深吸引觀眾，以豪一拋暖男形象，出演霸道老闆，讓女粉絲暴動。女神雪芙則飾演小資女，期待和男友共築人生。上一齣合作《喜歡，一個人》是2014年，轉眼間已經是五年前。女神郭雪芙依舊凍齡演出，到底怎麼辦到的？

雪芙在飛往巴黎的飛機上，錄下了長達6分鐘的保養IG影片，一邊保養一邊分享近況，光是保養步驟完整的順序，就讓人深信「天下沒有醜女人，只有懶女人」這句話。雪芙會利用敷面膜的時間，加強眼周拉提，甚至是嘴唇的護理小細節也不放過。

在長程飛行的飛機裡，肌膚最容易發生的問題就是過乾，因為機艙內的冷氣讓空氣非常乾燥，肌膚為了抓取更多水分，會把毛孔打開，但又抓不到空氣中的水分，就會造成毛孔粗大問題。而你上飛機前，美美的妝就在空氣乾燥的環境中，崩壞了！底妝開始出現裂痕。

為了美美的登陸，千萬不要浪費時間，把一些可以帶上飛機的旅行組帶在身上，無聊的時候開始保養吧。雪芙除了敷面膜之外，還會使用她最愛的美容油，質地輕盈，又有鎖水保濕力，輕油質地更可以搭配按摩，順便讓臉緊緻提拉，消去水腫，下機就是V型美人。

最後，別忘了使用乳霜替肌膚的水分鎖住，也讓乳霜裡的營養可以被肌膚吸收，這樣不論是要再化妝，或是素顏的下機，也可以擁有好氣色喔！

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@郭雪芙



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