日航在台招募地勤！報考資格出爐　「未來有機會轉調日本總公司」

▲日本航空宣布在台招募地勤職員。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

為強化亞洲市場及對亞洲旅客之服務，日本航空繼今年台籍空服員招募後，再度在台招募地勤職員，自即日起至11月10日止，皆可接受線上報名。日航表示，錄取者除可輪調於各部門之外，工作地點也不限於台灣，表現優異有機會轉調至日本總公司，甚至是日本航空海外分公司。

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▲日本航空地勤報考資格出爐，表現優異有機會轉調至日本總公司。（圖／記者賴文萱攝）

報考資格

1.具中華民國國籍國民。

2.教育部認可之國內外大專以上學歷，男性需役畢。

3.英語流利、且TOEIC成績 550分以上(或其他同等程度之檢定，按此査看英文檢定對照)，諳日語者佳。

4.檢定成績無年限之限制

5.檢定證明不限格式，只要是載有成績之證書或成績單皆可

6.報到前完成所有課程畢業。

7.具備財務、會計知識、對數字、統計具有高度興趣者尤佳。

▲日本航空榮獲全球航空公司星級評等5星級評等。（圖／記者賴文萱攝）

日航表示，詳細招考日程與簡介請參照報考專用網頁（https://pasonarpo.wixsite.com/jaltw）之公告，2019/10/14起至2019/11/10皆可接受線上報名。這次錄取為地勤職員者除可輪調於各部門之外，工作地點也不限於台灣，表現優異者有機會轉調至日本總公司甚至是日本航空海外分公司。

日本航空榮獲全球航空公司星級評等（World Airline Star Ratings *由Skytrax公司根據全球標準來進行的航空公司品質評等制度）5星級評等，代表第一線產品及服務均通過最高品質標準的評鑑。