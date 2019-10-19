鄭朝方專訪／撕掉標籤　讓斜槓青年來引領「新世代政治美學」

民進黨立委參選人鄭朝方專訪

◎採訪：陶本和

◎攝影：湯興漢、范綱儀

文／陶本和

鄭朝方打從出生的那一刻起，身上就被貼上父親是前新竹縣長鄭永金的政治世家標籤，但過去近40年來，他無時無刻努力讓自己重新被賦予不同價值，這段期間他轉換多種角色，他沒有繼承父親，而是轉換以「新世代政治美學」的姿態，準備好替人民發聲。

談起自己過去幾年來，角色上的轉換，「我想用最近這幾年的詞，斜槓青年，這在我身上應該不只有一條，應該是滿多條的。」鄭朝方說，他從法律系畢業進入新聞界擔任記者、主播，也做音樂，執著於客家音樂，曾入圍金曲，而廣播也拿到金鐘，「然後調香，再以藝術文化的方式進入民進黨，推行客家文化」。

「用新的語言和思維，讓大家看到鄭朝方新世代政治工作者的不同！」鄭朝方說，去年參加新竹縣長選舉，對他而言是很大的人生轉折，在新竹土生土長，很多人認識他，是因為家人，「我的標籤在我出生，一歲的時候父親從事政治工作，這標籤就貼在我身上」。

鄭朝方說，但這40年來，每天都讓自己鄭朝方的名字重新賦予被看見，還有不同的價值；他認為，自己在各個領域，可以很精準拿到肯定獎項，有新世代思維、有精準的能力可以把各項事情做好，「我本身就是文化藝術工作者，在親子議題有深刻研究，我非常有信心，也有能力去掌握」。

鄭朝方表示，在去年縣長選舉的時候，堅持「新世代政治美學」，過程中用不一樣的方式來呈現，期間也遇到很大阻礙，跟過去支持者有很大不同看法，尤其在組織面上，認為辦活動、展覽跟選舉沒有很大關聯，擔心沒有人參與。

▲ETtoday新聞雲專訪民進黨立委參選人鄭朝方。（圖／記者湯興漢攝，下同）



「他們充滿黑人問號，但我們被驗證了！」鄭朝方說，第一場童趣方程式，在組織面回報會不會只有2、300人，那個地點至少要有2000人才可以看出有很多人，結果在沒有動員的狀態下，來了2500多人。

鄭朝方說，他的用意在於，訴說政見的方式，要讓孩子聽得懂，父母也一定了解，要用藝術方式來呈現，藝術家的感官是最敏銳的，用攝影師的照片、文學家的詩，以及他自己是調香師，可以調出政策的味道。

鄭朝方舉例，新竹有垃圾堆積問題，攝影師拍垃圾山，他調出垃圾的氣味，然後寫出垃圾的詩，用最敏銳的角度把事件勾勒出來，告訴縣民現在哪裡不好需要改善，並且提高美學。

談起自己將近40年間，歷經不同的角色，到底他最喜歡，或者最期許自己成為的角色為何？鄭朝方說，他常常有機會到國外的城市，看到別人發展的城市美學，最喜歡的是瑞典的斯德哥爾摩，不只是建築跟綠地的比例，連水文也一起放進來，是1：1：1，看了非常羨慕，「上班族早上在湖畔討論工作，中午在那裡用餐，下班孩子也可以在這個生活圈，是非常好的在地生活」。

鄭朝方表示，想要把客家文化在自己家鄉發揚，很多政治人物首長在做建設的時候，是要兼顧耐用的百年建設，但他想要的是「經典建設」，過去看到國外的大車站，不只是交通節點，甚至是觀光景點、國家的地標。

鄭朝方有信心地說，用一樣的經費，三個不同首長，他是最有可能達到A級，把美學的百年經典建設放進去，「要來選擇，我會選擇具有文化美學、人文關懷的縣長這個角色，影響力很大，可以把事情做好」。

▼鄭朝方與陳文宏。（圖／記者湯興漢攝）



談起這次立委選舉，鄭朝方拉著前民進黨新竹縣黨部主委陳文宏到鏡頭前，「一開始，文宏表態時，我就站出來力挺他，因為他在基層耕耘非常久，他的故事我十分感動，他是一位拖車博士，職業不分貴賤，非常認真在42歲考進博士班，非常勵志也深深感動」。

鄭朝方說，後來在黨中央幾經考量後，認為要由他來承擔，心境上是責任也是承擔，過去10個月從縣長選舉到現在，一直在基層沒有離開，黨內同志也都認為他很適合在台北都會區參選，但他深愛新竹縣，選擇留在新竹發展，替家鄉建設打拼。

陳文宏談起自己主動退出，由年輕世代的鄭朝方出征，他語氣灑脫且直接，「成功不必在我，最重要是團結，黨中央比較欣賞朝方這種人才」，他笑著說，地方上的民眾會有誤解，其實鄭朝方選，跟他選是一樣的，都是很好的彭有，自己參選時，鄭朝方第一個跳出來力挺，「他是很好的人才，一直耕耘地方，不會忽然就跳到台北，不理鄉下民眾。」

陳文宏說，鄭朝方很有才華，做人中懇，講話也比較溫文儒雅，相處上很秀氣，比較文學細節，「我們就比較粗線條啦，地方上民眾頭腦比較不會喜歡老的一派」。

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