史上最大規模！第七屆世界軍運會在武漢　109國家9308軍人參與

記者任以芳、柯振中／武漢─台北連線報導

第七屆世界軍人運動會18日上午在武漢舉行開幕式，這次共有109個國家共9308名軍人在武漢齊聚，無論是比賽項目、數量或是參與人數，都遠超先前世界軍人運動會的規模。

這次的世界軍人運動會又稱「武漢軍運會」，從18日開始舉行到27日，賽期共計10天，這次共有射擊、游泳、田徑、籃球等27個大項目，其中還分為329個小項目，是歷史上規模最大、參賽人數最多、影響力最廣的一次運動會。

▼習近平與各國防務部長出席武漢軍運會。（圖／翻攝自《新華社》）



武漢軍運會執委會主任、中央軍委訓練管理部副部長楊劍指出，從報名參賽的情況來看，各國都派出強大的參賽陣容，得過奧運會、世錦賽、世界杯比賽冠軍的運動員共有67人，里約奧運會前8名的選手共有118人，這次的軍運會競爭會相當激烈。

楊劍表示，這次的軍運會將採取最高標準、最嚴要求、最實舉措狠抓執紀，構建廉潔辦軍運的組織體系、制度體系和標準體系，建立紀檢、審計全程監管機制，遴選確定2344名高級別裁判員，設立40個興奮劑工作站，遴選確定103名檢查官，組建652人工作團隊，制定600餘例檢測計劃，全程加強興奮劑控管、檢測，盡可能做到「違法違紀零容忍」、「判罰問題零發生」、「興奮劑問題零出現」的目標。

▼武漢軍運會開幕式。（圖／翻攝自第七屆世界軍運會官網）



中國大陸國家主席習近平稍早出席武漢軍運會，與各國防務部門、軍隊領導人、國際軍事體育理事會主要官員一同迎接開幕式。他在開幕式上說到，體育是社會發展、人類進步的重要標誌，是人文交流的重要組成部分，軍人體育更能展現軍人形象，促進軍隊交往，受到各國普遍重視。

習近平指出，中國軍隊願以本屆世界軍人運動會為契機，不斷推動國際軍事合作創新發展，加強同各國軍隊交流溝通，深入開展各領域務實合作，有效履行國際責任義務，攜手應對共同安全威脅和挑戰，為維護世界和平、推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

▼武漢軍運會共有109個國家參與。（圖／翻攝自第七屆世界軍運會官網）



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