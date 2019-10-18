快訊／大樂透頭獎7.7億「一注獨得」　獎落台中逢甲商圈

▲大樂透頭獎7.7億一注獨得，由台中逢甲「好運到彩券行」開出。（圖／GoogleMaps）

記者柯沛辰／台中報導

大樂透頭獎7.7億元一注獨得，獎落台中逢甲商圈，由西屯路二段274-6號1樓的「好運到彩券行」開出。

台彩18日晚間開出第108000091期大樂透，獎號由小到大依序為03、23、32、36、39、40，特別號49。

請繼續往下閱讀...

根據最新派彩結果，頭獎7.7億元一注獨得，貳獎則有2注中獎，均分208萬元。

▼大樂透18日晚間最新派彩結果。（圖／台彩官網）

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！