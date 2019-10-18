注意！LINE舊版本趕緊更新　舊換機流程11/5退場

▲LINE舊換機流程11月5日退場 。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（18）日宣布，今年2月推出新換機流程，以降低換機失敗率，並簡化流程，因此現在絕大多數用戶都已順利地升級到LINE 9.2.0以上，也就是適用新換機流程的版本，所以LINE宣布舊的換機流程將在2019年11月5日台灣時間00:00退場。

LINE表示，簡單來說，只要用戶現在的LINE版本是9.2.0(含)以上，這篇就可以跳過不看，但若用戶的LINE未達9.2.0的版本，則需要趕緊更新LINE版本；若用戶的裝置作業系統未達最低規格，而且LINE也未達9.2.0的版本，則需要同時更新LINE版本與裝置作業系統。

首先用戶如果只有LINE未達9.2.0的版本，LINE說明，只要用戶在未來有換機的需求，那麼就務必要在2019年11月5日前，更新原手機上的LINE應用程式，或是先行換機，若是2019年11月5日前來不及更新，之後還是可以換機，只是舊手機要先更新LINE版本才可能進行換機步驟。

特別注意的是，若用戶現在使用的LINE未達9.2.0版本，而且2019年11月5日前也不想更新，日後也沒有換機的需求，那麼在2019年11月5日之後，用戶還是可以繼續在現有的手機上使用LINE，但務必留意不要刪除「LINE帳號」、不要刪除「LINE應用程式」、不要「恢復原廠設定」 ，不過就算真的不小心執行上述動作，還是可以直接安裝或更新LINE至最新版本即可繼續使用。

▲從「設定」中點進「關於LINE」就可以看到自己的使用版本。（圖／翻攝LINE）

再來若是用戶不僅LINE未達9.2.0的版本，而且裝置作業系統未達最低規格(iOS11以上/ Android 5.0以上)，而且未來有換機的需求，那麼就務必要在2019年11月5日前，先將裝置作業系統升級後，再更新LINE應用程式，或是先行換機。

若用戶未來有換機的需求，但是2019年11月5日前來不及更新，或是因為手機太老舊沒辦法更新，11月5日之後還是可以換機，只是要把LINE帳號綁定好「電話號碼」與「Email」，而且新手機裝置必須符合LINE最低裝置作業系統規格，就一樣可以走換機步驟。

特別注意的是，若用戶現在使用的裝置作業系統版本老舊，日後也沒有換機的需求，那麼在2019年11月5日之後，用戶還是可以繼續在現有的手機上使用LINE，但務必留意不要刪除「LINE帳號」、不要刪除「LINE應用程式」、不要「恢復原廠設定」 ，否則即便重新安裝LINE，也無法透過舊換機流程進行登入及使用。