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時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光

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記者柯沛辰／綜合報導

「時尚美人」網路購物商城創立13年，今年9月才宣布進軍大陸、東南亞拓點，不料在台公司17日驚傳惡性倒閉，老闆疑似捲款潛逃，還積欠員工2個月薪水，讓廠商及職員欲哭無淚。事後，公司內部對話外流，可見老闆傳訊道歉「公司只能走到這裡，真的盡力了」，再三保證會負責到底，但如今卻人間蒸發，目前警方已著手調查。

時尚美人購物商城透過直播賣東西，包含彩妝、精品及生活用品等，號稱有數十萬各類商品，14日還在臉書PO文抽獎，不料現在竟突然歇業，許多廠商、消費者遲遲未收到商品及貨款，求償無門，狂打客服電話也無人回應。

▲▼時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光。（圖／翻攝自臉書）

▲時尚美人直播拍賣商品，14日才在粉專舉辦抽獎活動。（圖／翻攝自臉書）

公司位在台北市中山區，但現場鐵門早已拉下，只見房東貼了一張告示「該公司已惡性倒閉，債務人有任何問題，請找該公司負責人聯繫。」一旁還有一張近7萬元的電費催繳單。有受害廠商找不到人，還在字條上留下自己的名字跟手機，自稱受害者，甚至投訴媒體。

事發突然，藥廠張小姐一度錯愕痛哭，因為她16日才剛簽約，擔心投入的22萬元血本無歸。有廠商懷疑是預謀，「他昨天就把公司的帳務全部掏空，全部變成零，導致員工根本沒辦法拿到薪水，他們也不知道老闆會這樣。」

▲▼時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光。（圖／東森新聞）

▲房東在鐵門上貼公告，「該公司已惡性倒閉」。（圖／東森新聞）

一名知情人士向《東森新聞》提供公司內部對話紀錄，從中可見老闆透過人資轉達「公司只能走到這裡，老闆真的盡力了，我處理好債務會出來面對，如果願意留下來幫忙善後的，我心存感激，未來會報答，如果不願意的也不勉強，不敢奢望大家可以體諒，再次跟大家說聲抱歉，對不起！」

廠商謝小姐投訴，當時想要多些收入，便簽約繳了20萬元保證金加盟，沒想到承諾的獲利從7月推遲到9月，最後竟跳票，「我看它人氣都爆了，在加盟展裡面，他們攤位是最爆的，我們也是因為藝人的形象代言（去相信），沒想到加盟展裡面竟然也會有這樣的吸金公司。」

目前部分廠商已經陸續報警，全案調查中。

▲▼時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光。（圖／東森新聞）

▲公司內部對話外流。（圖／東森新聞）

▲▼時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光。（圖／東森新聞）

▲受害廠商找不到人，無奈拍下鐵門外告示。（圖／東森新聞）

▲▼時尚美人惡性倒閉！老闆傳訊「真的盡力了」失聯　內部對話曝光。（圖／翻攝自臉書）

▲有消費者求償無門，到臉書粉專留言詢問。（圖／翻攝自臉書）

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