女高中生校內墜5樓亡！父看生前監視器畫面崩潰：臉上有哭過的痕跡

▲女高中生上課期間墜5樓亡，臉上有「哭過的痕跡」。（圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江杭州日前發生一起墜樓案，16歲的林姓女高中生在上課期間從教學樓的5樓墜落，送醫搶救後仍不幸身亡。死者的父親林男指出，女兒生前沒有任何異常，但監視器畫面顯示，女兒跳樓前「臉上有哭過的痕跡」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在杭州高級中學貢院校區，林姓女高中生15日上午9點從4樓的教室走出，在走廊的盡頭待了約1分鐘，接著走上5樓，從5樓墜落。

校方發現狀況，立刻打電話叫救護車，將林姓學生送醫，同時通報家屬，但林姓學生被送往醫院不久就搶救無效身亡。

▲林姓死者的父親指出，最近沒發現女兒有任何異常。（圖／123RF）



林女的爸爸接獲通報，感到相當不可置信，「最近沒發現女兒有異常，事發前一天晚上，她還在和媽媽談人生規劃，說要學好英語，將來要出國深造。」

林姓父親崩潰指出，女兒患有中度焦慮症、強迫症，有時候上課會頭痛，出現強迫思維侵入腦中，不受控制的情況，看了監視器發現，女兒在4樓廁所逗留後，從樓梯走上5樓，當時女兒的臉上有「哭過的痕跡」。

警方目前已約談林姓女學生的班導師，同時調閱監視器，以盡快釐清案情。

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