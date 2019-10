墨西哥毒梟五零機槍攻城擊潰正規軍　「庫利亞坎之戰」劫囚國際熱搜#Culiacán

▲墨西哥毒梟在庫利亞坎(Culiacán)攻城,劫囚「矮子古茲曼」的兒子。(圖/路透,下同)



記者林彥臣/綜合報導

只在古裝劇上演的劫囚劇情,竟然在現代上演!在墨西哥西北大城庫利亞坎(Culiacán)就發生了毒梟集結重兵並挾帶五零機槍甚至火箭炮等堪比軍隊的強大火力強行攻城的劫囚事件,他們要搶回的就是世界知名的大毒梟「矮子古茲曼」的兒子奧維迪歐•古茲曼(Ovidio Guzmán López),結果墨西哥正規軍、警不敵暫時撤退,全城還在亂鬥當中。

綜合外媒報導,墨西哥當地時間17日爆發「庫利亞坎之戰」,庫利亞坎位在墨西哥城西北方600公里,安全部長阿方索•杜拉佐(Alfonso Durazo)表示,國民衛隊軍事警察執行巡邏任務,卻遭到一處宅邸內的槍手槍擊,國民隊隊隨後展開反擊,進屋後發現四名男子,其中一名男子就是矮子古茲曼的兒子奧維迪歐並將其逮捕,全城開戰的局勢就此引爆。

▲奧維迪歐•古茲曼(Ovidio Guzmán López)



杜拉佐指出,奧維迪歐被捕之後錫納羅亞毒梟集團(Cártel de Sinaloa)份子挾帶比軍警更強大的火力,迅速到場救援,並包圍整座宅邸,甚至在整座城市內開槍射擊,也呼籲市民直到庫利亞坎恢復秩序之前,千萬不要出門。

