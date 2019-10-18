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墨西哥毒梟五零機槍攻城擊潰正規軍　「庫利亞坎之戰」劫囚國際熱搜#Culiacán

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▲▼墨西哥毒梟在庫利亞坎（Culiacán）攻城，劫囚「矮子古茲曼」的兒子。（圖／路透）

▲墨西哥毒梟在庫利亞坎（Culiacán）攻城，劫囚「矮子古茲曼」的兒子。（圖／路透，下同）

記者林彥臣／綜合報導

只在古裝劇上演的劫囚劇情，竟然在現代上演！在墨西哥西北大城庫利亞坎（Culiacán）就發生了毒梟集結重兵並挾帶五零機槍甚至火箭炮等堪比軍隊的強大火力強行攻城的劫囚事件，他們要搶回的就是世界知名的大毒梟「矮子古茲曼」的兒子奧維迪歐•古茲曼（Ovidio Guzmán López），結果墨西哥正規軍、警不敵暫時撤退，全城還在亂鬥當中。

▲▼墨西哥毒梟在庫利亞坎（Culiacán）攻城，劫囚「矮子古茲曼」的兒子。（圖／路透）

綜合外媒報導，墨西哥當地時間17日爆發「庫利亞坎之戰」，庫利亞坎位在墨西哥城西北方600公里，安全部長阿方索•杜拉佐（Alfonso Durazo）表示，國民衛隊軍事警察執行巡邏任務，卻遭到一處宅邸內的槍手槍擊，國民隊隊隨後展開反擊，進屋後發現四名男子，其中一名男子就是矮子古茲曼的兒子奧維迪歐並將其逮捕，全城開戰的局勢就此引爆。

▲奧維迪歐•古茲曼（Ovidio Guzmán López）

杜拉佐指出，奧維迪歐被捕之後錫納羅亞毒梟集團（Cártel de Sinaloa）份子挾帶比軍警更強大的火力，迅速到場救援，並包圍整座宅邸，甚至在整座城市內開槍射擊，也呼籲市民直到庫利亞坎恢復秩序之前，千萬不要出門。

▲網路上流出在庫利亞坎有人帶著火箭炮開車上街

當地網路社群流傳的影像顯示，矮子古茲曼的錫納羅亞毒梟集團份子，駕駛搭載俗稱「五零機槍」的白朗寧M2重機槍的卡車巡邏，還有其他的毒梟集團份子，帶著突擊步槍朝著不明目標射擊。

到了17日晚間安全部解釋，軍警為了避免事態繼續擴大，波及更多無辜的市民，決定暫緩逮捕行動，釋放已經落網的奧維迪歐，希望能夠降低庫利亞坎的緊張情勢。

▲網路上流出的影像還出現「五零機槍」

古茲曼家族律師梅沙（Jose Luis Gonzalez Meza）指出，奧維迪歐現在已經恢復自由之身，身體狀況也相當健康。

錫納羅亞毒梟集團這次出動的白朗寧M2重機槍，俗稱「五零機槍」1921開始服役至今，空槍重量38公斤，射速750–850 發/每分鐘，可以搭載於裝甲運兵車、坦克以及韓戰以前的戰機上。據了解，白朗寧M2重機槍命中人體，可能會被撕成兩半，甚至在1920年代白朗寧M2重機槍當作反裝甲武器使用，足見錫納羅亞毒梟集團的火力強大。

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