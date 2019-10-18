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環團「反抗滅絕」倫敦街上抗議氣候變遷！英政府下令停止...已逮捕1642人

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▲▼環保組織「反抗滅絕」在倫敦抗議。（圖／路透）

▲環保組織「反抗滅絕」在倫敦抗議。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）為了警告劇烈氣候變遷將帶來環境大災難，7日起在世界約60個城市以「非暴力但會擾亂公共秩序」為前提，發起2周遊行抗爭運動。而英國警方14日晚間也宣布，任何與「反抗滅絕」有關的抗議活動，必須全部停止，否則將遭到逮捕和起訴。而截至16日上午，警方已經拘捕了1642人。

綜合媒體報導，反抗滅絕17日早上抵達倫敦景寧鎮（Canning Town）、沙德韋爾（Shadwell）與斯特拉特福（Stratford）三處車站，有示威者跳上地鐵車廂，高舉寫著「照常營業＝死亡」（Business as usual = Death）的黑色海報，要求政府對於生態破壞採取行動，不過後來被通勤族抓住腳踝拖下來。

事後，示威者表示，為了扭轉氣候危機，推動徹底改變，採取激烈的手段是必要的，鎖定倫敦市區的地鐵，才能「對於首都的商業造成嚴重影響」，也願意法律制裁。

其實，「反抗滅絕」自7日起在全球多個城市發起為期兩周的抗議活動，示威者阻塞道路、圍堵重要公共設施，倫敦已成了抗議的「重災區」。而倫敦警察局14日晚間也下令，「任何與『反抗滅絕』有關的『秋日起義』（從10月7日至10月19日下午6時），必須在14日晚上9時前停止在倫敦（倫敦警察廳及倫敦市警察轄區內）的抗議活動」，否則將遭到逮捕和起訴。

此外，英國倫敦警察局當地時間16日也宣布，警方已逮捕1642名參與「反抗滅絕」遊行的示威者，其中92人因涉嫌損壞公共財產、堵塞公路以及影響公共秩序等遭到起訴。

▲▼環保組織「反抗滅絕」在倫敦抗議。（圖／路透）

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