閏江企業董事長伉儷　捐贈「郭王梅號」救護車及消防搶救裝備器材回饋社會

▲閏江企業有限公司郭章吾董事長及王玉美女士賢伉儷，捐贈救護車「郭王梅號」，及消防搶救裝備器材1批，供消防局執行救災救護使用，捐贈典禮由消防局長李明峯（右）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

閏江企業有限公司郭章吾董事長及王玉美女士賢伉儷，10月18日於台南市消防局第六救災救護土城消防分隊捐贈總價值新台幣約270萬元救護車「郭王梅號」，及價值新台幣約100萬元的消防搶救裝備器材1批，供消防局執行救災救護使用，捐贈典禮由消防局長李明峯代表接受。

閏江企業有限公司，多年來深耕府城40餘年從事化粧品盒、包裝品材等專業設計、製造、於國內占有一席之地。郭章吾董事長和王玉美女士賢伉儷，對於台南土城有深厚情感，熱心關懷地方公益，為善不落人後，此外為感懷母親恩澤，使用母親的名字為救護車命名為「郭王梅號」，希望能藉由訓練有素專業救護人員之手，來執行精良緊急醫療救護工作，能夠搶救更多民眾於危難之中，活化了大愛之精神。

鑒於消防局土城分隊轄區內有台南科技工業園區，為台南市發展科技的重點，擁有完善的搶救器材更是不可或缺的，為了及時搶救民眾寶貴的生命財產安全，郭章吾先生和王玉美女士賢伉儷便再追加捐贈搶救器材一批，包括空壓機、背架、救命器、圓盤切割器、油壓開門器、鏈鋸、反光雨衣等總價值新台幣共100萬元整 ，讓土城消防分隊的搶救能量更為充足，在搶救器材及設備的功能上得以更加大幅度的提升，讓救災救護人員，於執行搶救工作，更加得心應手、相得益彰。

救護車「郭王梅號」，內部配置除了各項最新型之救護設備外，其中更配置供行動不便患者下樓梯使用之履帶式搬運椅、多功能擔架、AED自動電擊器、快速固定骨折之抽氣式護木組、血氧濃度計、行車紀錄器及數位式無線電車裝台等。相信這台配備完善的救護車將讓土城地區的市民朋友獲得更多保障，並期待能更加喚醒民眾的安全意識，以降低各種災害或不幸的事件發生。