探討病人自主權利法　台南市醫與台南地檢署舉辦醫法論壇

▲台南市立醫院、台南地檢署於台南市立醫院，共同舉辦醫法論壇，探討「病人自主權利法」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立醫院、台南地檢署10月18日於台南市立醫院，共同舉辦醫法論壇，此次以「病人自主權利法」為主題，強化醫界、法界的交流，以期建立確保臨終病人的權益的保障。

論壇由台南地檢署檢察長林錦村、台南地檢署蔡宗聖主任檢察官、高雄地檢署吳協展主任檢察官…等偕同檢察官約20餘人與會，台南市立醫院則由秀傳醫療體系黃明和總裁、蔡良敏院長及多位醫師參與，也邀請成大醫院林鵬展醫師、法制室許夙君主任與會討論。

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此次論壇包含三大主題，由南檢許華偉檢察官分享「病人自主權利法之司法觀點」，與台南市立醫院高以信醫師談論「病人自主權利法之臨床觀點」，以及成大醫院林鵬展醫師的「實務臨床案例分享」，從醫界與法界的觀點出發，提供醫法兩界交流平台，共創醫療、司法及民眾三贏之局面。

台南市立醫院蔡良敏院長表示，醫界與法界都是以專業在面對處理「人」的事，在與時變遷的社會中，醫病關係也更加多元與複雜，醫法多一點交流，讓彼此在專業上多些互動與回饋，醫師執行業務時能夠安心，司法人員更清楚醫療的生態，各自崗位上共同為守護病人健康而努力，同時共創醫療、司法及民眾三贏之局面。

因應病人自主權利法上路，台南市立醫院於9月開設預立醫療照護諮商門診，民眾可透過官網或電話預約門診，與醫師討論了解預立醫療相關事項，完成「預立醫療決定」，自我選擇未來的醫療方式。

醫法論壇促使醫界、法界能透過專題討論進行有效的溝通與交流，以期建立確保臨終病人的權益與意志能夠獲得尊重與保障，與醫院、病人、家屬在法律與人情上有一合理的機制，期待醫療服務能更周延安全。