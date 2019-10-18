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看見神的恩典　程蘭鈺透過畫作成為別人的祝福

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▲程蘭鈺福音畫作，台南新樓醫院巡迴展出，邀請民眾踴躍參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲程蘭鈺福音畫作，台南新樓醫院巡迴展出，邀請民眾踴躍參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一幅幅聖經古典畫作，筆觸細膩、畫工繁複的聖經油畫，竟然都出自原本連畫筆都拿不好的業餘畫家程蘭鈺的手，耳順之年才開始拿起畫筆的她，用信仰和生命繪出一幅幅令人感動的畫作，讓人在欣賞的同時，也能夠認識信仰的真諦，經歷一場與上帝的對話。

經過一番奇妙的境遇，再加上幾年的苦練，程蘭鈺如今畫作已在全省各地巡迴展出，也透過畫作的心路歷程讓許多看展的民眾視覺、心靈都得到豐富的滿足。

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新樓醫院蔡江欽院長說，非常歡迎程蘭鈺巡迴至新樓醫院展出，透過畫作分享信仰歷程，用畫作來訴說自己生命的故事，成為別人的祝福，這種精神實在是令人敬佩萬分。程蘭鈺過去曾是一位退休的女教官，從來沒有學過油畫的她，因著57歲那年一個與上帝的「承諾」，讓她決定獻上自己的人生下半場，重新拾起畫筆，開始為神而畫。直到5年後，程蘭鈺才開始兌現「福音畫展」的這項承諾，於是她開始向藝術治療師林政宜老師學習油畫，後來因經濟上的困難而停止。

▲程蘭鈺福音畫作，台南新樓醫院巡迴展出，邀請民眾踴躍參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雖然學習之路因此中斷，但程蘭鈺心裡知道，她已經擁有一個最好的老師就是上帝，每當作畫遇到瓶頸時，就禱告尋求神。她的每一幅都是用臨摹方式以聖經故事為主題，透過人物像將聖經具象化，畫中勾勒出人性的「罪」和「軟弱」，彰顯上帝的「恩典與憐憫」，相信只要憑著「信心」，就能找到「生命的出口」。

程蘭鈺現場介紹她最喜歡的幾幅畫其中「大希律王濫殺無辜」；她提到，這幅畫呈現出三度空間的效果，當中婦人驚恐的眼神和階梯上夾著孩子奔逃的女子，將當時緊張肅殺的氣氛展露無遺，彷彿讓人親身經歷現場一般。並且貼心在每幅畫作的下方，標示畫作聖經的出處和信仰教導，讓每個來看畫的民眾，都能夠清楚明白畫中要表達的信仰意涵。她也將自己作畫的心路歷程紀錄下來，每一幅畫都代表著她不同階段信仰經歷。

在籌備福音畫展的期間，程蘭鈺雖經歷了身體的病痛、親人的消逝及靈命的軟弱，如今因著信仰的激勵，不再看著自己身上的軟弱，而是定睛仰望神。她說「這福音畫展若是上帝要我做的，祂就必保守到底。」從程蘭鈺的畫作中，不僅看見許多聖經的真理和福音的可能，更看見一個破碎的生命，如何被上帝拯救贖回，成為一個「榮神益人」的神蹟器皿。程蘭鈺表示，希望在自己有限的生命年歲裡，透過全台巡迴福音畫展，為神在各地灑下福音的種子，並結出許多永恆生命的果實。

畫展從10月1日起至11月29日為期2個月，在台南新樓醫院巡迴展出，邀請民眾踴躍參觀。

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